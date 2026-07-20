Αιχμές Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΚΟ: «Η δουλειά δεν έγινε όπως έπρεπε»

Με αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκλεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ομιλία του την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7), υπογραμμίζοντας ότι «οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος και φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει».

Ο πρωθυπουργός, μετά το τέλος των παρεμβάσεων των υπόλοιπων βουλευτών της ΝΔ στη συνεδρίαση, πήρε και πάλι τον λόγο ευχαριστώντας αρχικά τους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν στην αρμόδια επιτροπή για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. «Να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν εξαιρετικά ενεργά στην αρμόδια επιτροπή με ενθουσιασμό πραγματικό, αλλά και με πολύ καλή προετοιμασία. Έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία αδικήθηκε από το γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην συμμετέχει».

Συνεχίζοντας, ζήτησε από τους βουλευτές του να συμμετέχουν όλοι στην Ολομέλεια όταν θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση της αναθεώρησης των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα, καθώς, όπως επεσήμανε, είναι «μια σημαντική ευκαιρία να καταδείξουμε την σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και την ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα μας αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα άρθρα που συμφωνούσε τους 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή».

«Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι προεξοφλεί τους 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είμαστε μια γροθιά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ευχαρίστησε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις τοποθετήσεις τους κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια και, ενίοτε, με συναίσθημα, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό», ανέφερε αρχικά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στους βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο όσο και σε εκείνους που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι προκύπτει «εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει εξαρχής», υποστηρίζοντας ότι «τα επιχειρήματα και η δικογραφία ήταν εξαιρετικά ασθενή». Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η υπόθεση να ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε, όπως είπε, «να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια».

«Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό. Στον πυρήνα των όσων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο παρελθόν για τα ποια είναι τα όρια του βουλευτή, αλλά και για πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο βουλευτής να μπορεί να λειτουργεί αλλά με ένα τρόπο που να μπορεί να εγγυάται τη διαφάνεια και την λογοδοσία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον χειρισμό της στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις».

«Οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις, προφανώς θα τις συνεχίσουμε και με την ίδια συστηματικότητα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.