Συνταγματική Αναθεώρηση: Αυλαία με γαλαζοπράσινη κόντρα και…. στη μέση ο Τσίπρας

Σε ένα περιβάλλον έντονης κομματικής περιχαράκωσης, χωρίς ίχνος συναίνεσης, αλλά σε απολύτως «μπαρουτιασμένο» κλίμα, άρχισε η τριήμερη «μάχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Ολομέλεια.

Τα «καρφιά» Στυλιανίδη στο ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα

Με το καλημέρα, η ΝΔ, μέσω του εισηγητή της Ευριπίδη Στυλιανίδη, έβαλε στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψηφίζει τις προωθούμενες αλλαγές, καταλογίζοντάς του άρνηση και ιδεοληψία, ενώ δεν έλειψαν τα «καρφιά» για την κόντρα που έχει ξεσπάσει με φόντο τις θέσεις της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, μην απορείτε για τη δημοσκοπική σας συρρίκνωση, διότι ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας σας... τρολάρει προσχωρώντας γρηγορότερα από εσάς στη θέση μας για τα μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια» σχολίασε δηκτικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και εκτίμησε πως ο πρώην πρωθυπουργός «ενόψει εκλογών, είδε πίσω από το λόφο τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που έρχονται πίσω επιθυμώντας τη διαμονή τους στην Ελλάδα».

Δουδωνής σε ΝΔ για Τσίπρα: Κάποιοι μας κοροϊδεύουν με sur mesure απόψεις, προσέξτε ποιον θαυμάζετε

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής δεν άφησε ασχολίαστες τις γαλάζιες «μπηχτές», εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση, τόσο στη ΝΔ όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Θαυμάζετε και αγαπάτε τον κύριο Τσίπρα, δεν μας λέτε όμως τι λέει για το άρθρο 16. Κάποιοι μας κοροϊδεύουν με sur mesure διατύπωση πολιτικών απόψεων. Τείνουμε να μοιάζουμε στα πρότυπά μας, ξέρετε…Γι’αυτό να προσέχετε ποιον θαυμάζετε!», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η θέση του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά ΑΕΙ είναι σταθερή, την ώρα που η ΝΔ, όπως κατήγγειλε, «κάνει την πάπια» σε μια «αποθέωση της αμφισημίας» με τον όρο «μη κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια.

Όσον αφορά στην κατηγορία περί «πράσινης» αδιαλλαξίας και άρνησης, ο Παναγιώτης Δουδωνής επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ τηρεί τη λογική των δύο Βουλών και θα δώσει την όποια συναίνεση μετά τις εκλογές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε και ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ, καταγγέλλοντας πως η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια συνιστά «τραγελαφικός τυχοδιωκτισμός» ή «τυχοδιωκτικός τραγέλαφος». Ο ίδιος τόνισε πως το ΚΚΕ δεν δίνει συναίνεση στις προτεινόμενες αλλαγές ούτε τώρα ούτε στην επόμενη Βουλή.

Αποσύρεται οριστικά το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή

Όσο για την επίμαχη εισήγηση της ΝΔ για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, η οποία συνάντησε την αντίδραση σειράς «γαλάζιων» βουλευτών, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης κατέθεσε και επισήμως την πρόταση απόσυρσής της, επισημαίνοντας πως η στάση του πρωθυπουργού δείχνει την «ευαισθησία» και το «σεβασμό» του στην εσωτερική διαβούλευση της κυβερνώσας παράταξης.

«Μα τι ιδέα ήταν αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού; Τι περιφρόνηση της Βουλής; Αισθάνθηκε ντροπή ο πρωθυπουργός και το αποσύρει; Όχι! Θα διασυρόταν εάν είχε τεθεί προς ψήφιση, γι'αυτό το αποσύρει», σχολίασε ο Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Ποιες οι αλλαγές που προτείνει η ΝΔ στο Σύνταγμα

Υπενθυμίζεται πως ως προμετωπίδα των προωθούμενων αλλαγών που προτείνει η ΝΔ τίθενται η αναθεώρηση του άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης καθώς και της διαβίβασης «αμελλητί» στοιχείων, η ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστών με προαγωγές από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών προτεινομένων από τις οικείες Ολομέλειες, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και η εξαετής θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.