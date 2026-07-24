Γεραπετρίτης: Στα χαρακώματα για το Σύνταγμα: «Η ιστορία θα καταγράψει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συναίνεσε»

Για δεύτερη συνεχή ημέρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα με επίκεντρο τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εν αναμονή και της «μάχης» σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η πλειοψηφία επιμένει να βγάζει στη σέντρα τα κόμματα, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, για την επιλογή τους να μην υπερψηφίσουν, την ώρα που η αντιπολίτευση αντιτείνει πως «λευκή επιταγή» και τυφλή συναίνεση σε μια κυβέρνηση που δεν εμπιστεύεται, δεν σκοπεύει να δώσει.

Η αντιπαράθεση για τη συναίνεση και η «λευκή επιταγή»

Παρεμβαίνοντας στην τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενέτεινε το πρέσινγκ προς τα κόμματα, σημειώνοντας πως «η ιστορία θα καταγράψει» ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συναίνεσε στο άνοιγμα των κεφαλαίων που αφορούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86, η Ελληνική Λύση και η ΝΙΚΗ δεν υπερψήφισαν τις διατάξεις για την προστασία της ελληνικής γλώσσας της αναγνώρισης του συμβόλου της ελληνικής σημαίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας δεν συμφώνησαν στις διατάξεις για την προσιτή στέγη και την κλιματική κρίση.

«Είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Το επιχείρημα της λευκής επιταγής δεν απευθύνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του πολιτεύματος. Αντί για λευκή επιταγή έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό μία ακόμη σελίδα καθολικής άρνησης», κατήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ζητάτε λευκή επιταγή και άκουσα τον πρωθυπουργό το πρωί να λέει ότι τον απογοητεύουμε. Οι συναινέσεις επιτυγχάνονται την ώρα που θα γράφονται οι νέες λέξεις του Συντάγματος», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επιμένοντας πως η συναίνεση είναι ένα στοίχημα που θα κερδηθεί στην επόμενη Βουλή, όχι σήμερα.

Αργότερα σήμερα θα παρέμβει από βήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.