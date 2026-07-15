Συνταγματική Αναθεώρηση: Το «στοίχημα» της Ολομέλειας χωρίς πολιτική συναίνεση

Ραντεβού στην Ολομέλεια της Βουλής δίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της διακομματικής επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ποιο το χρονοδιάγραμμα της Ολομέλειας

Δίχως την απαραίτητη συναίνεση, αλλά εντός ενός σχετικά ήπιου κλίματος, η επιτροπή έριξε αυλαία, δίνοντας σκυτάλη στη διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια στις 23 και 24 Ιουλίου.

Η πρώτη ψηφοφορία για τις κρίσιμες αλλαγές στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και η δεύτερη ένα μήνα αργότερα, μετά την ολιγοήμερη θερινή ανάπαυλα.

Τα «παρών» του ΠΑΣΟΚ

Οι «γαλάζιες» προτάσεις καταψηφίστηκαν από την αντιπολίτευση, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» σε όσα άρθρα έχει καταθέσει αντι-προτάσεις, με εμβληματικότερα εκείνα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη των υπουργών.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη συζήτηση στη διακομματική επιτροπή, βουλευτές της πλειοψηφίας ήγειραν ενστάσεις σε επιμέρους άρθρα, μεταξύ άλλων, για το μοντέλο εκλογής του πρώτου πολίτη της χώρας.

Κόντρα και για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Κατά την καταληκτική συνεδρίαση, σημείο τριβής αποτέλεσε το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. «Έχει καταλήξει να λειτουργεί περισσότερο ως ασπίδα προστασίας των ίδιων των υπαλλήλων, καθώς απουσιάζει ένας μηχανισμός που θα διασφαλίζει την συνεχή αξιολόγηση και την αξιοκρατία», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως «δεν αντέχει σε καμία κριτική αυτό που λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι στη διαφθορά οδηγεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων».