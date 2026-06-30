Κόντρα Ντόρας - Δουδωνή για το άρθρο 86: Τα... πεθερικά, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Ανδρέας

Παρτίδα μπρα ντε φερ μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παναγιώτη Δουδωνή έφερε η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών. Αφορμή για τη «γαλαζοπράσινη» κόντρα, στάθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αποσύνθεση της διαδικασίας άσκησης δίωξης από τη Βουλή.

Η βουλευτής της ΝΔ έριξε το γάντι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καλώντας το να υπερψηφίσουν μαζί την προς αναθεώρηση διάταξη, υποστηρίζοντας μάλιστα πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «ακουμπά» εκείνη που είχε διατυπώσει πριν από τρεις δεκαετίες ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.



«Καλωσορίζω το ΠΑΣΟΚ στη θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πριν από 32 χρόνια είχε πει από το βήμα πως οι υπουργοί δεν πρέπει να έχουν κανένα δικαστικό προνόμιο. Ότι πρέπει να δικάζονται οι πολιτικοί όπως οι υπόλοιποι πολίτες αλλά με δικλείδες ασφαλείας. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η θέση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη και ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσουν ώστε ψηφίσουν από κοινού τη διάταξη σε αυτή τη Βουλή.



«Ελάτε να βάλουμε τις προτάσεις μας κάτω και να τις στείλουμε στην επόμενη Βουλή. Δεν θέλετε να το κάνετε, φοβάστε! Φοβάται ο κύριος Δουδωνής τυχόν πλειοψηφία της ΝΔ στην επόμενη Βουλή!», υποστήριξε η ίδια.



Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση. «Έχετε αναλάβει το ρόλο των… πεθερικών της επιτροπής. Η κυρία Μπακογιάννη εκτοξεύει κακίες εις βάρος όλων μας. Μας μέμφεστε, μας σνομπάρετε, παριστάνετε τα πεθερικά μας…», σχολίασε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ αναφερόμενος στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και φέροντας ως παράδειγμα την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου το ‘89, υποστήριξε πως «έστειλε το βασικό του πολιτικό αντίπαλο στο Ειδικό Δικαστήριο, ο οποίος αθωώθηκε!».



«Τον θεωρώ τίτλο τιμής τον τίτλο της πεθεράς! Είμαι καλή πεθερά μου λέει η νύφη μου!», απάντησε, γελώντας η «γαλάζια» βουλευτής, ρωτώντας ξανά το ΠΑΣΟΚ εάν προτίθεται να ψηφίσει από κοινού με τη ΝΔ τη δική του πρόταση για αλλαγή του άρθρου 86 ώστε να περάσει με αυξημένη πλειοψηφία. «Δεν είναι μιας Βουλής η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης! Αφήστε τα προβοκατόρικα! Δεν είμαστε παρακατιανοί!», επέμεινε ο Παναγιώτης Δουδωνής.