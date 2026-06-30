Άρθρο 86 για ποινική ευθύνη υπουργών: Όλοι θέλουν αλλαγή, κανείς δεν συμφωνεί στο «πώς»

Συμφωνούν μεν στην ανάγκη αλλαγής, διαφωνούν όμως ριζικά ως προς το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής. Ο λόγος για το επίμαχο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, το οποίο έχει διαχρονικά μπει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και βρίσκεται σήμερα στην προμετωπίδα της «γαλάζιας» πρότασης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.



Παρά τη σύμπνοια όσον αφορά στην επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου, τα κόμματα δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό τόπο. Η ΝΔ προτείνει την κατάργηση των προανακριτικών της Βουλής, αλλά και της διαβίβασης «αμελλητί» στοιχείων στο Κοινοβούλιο, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί, ζητώντας να αποσυνδεθεί πλήρως από τη Βουλή η άσκηση δίωξης σε υπουργούς.

Τι προτείνει η ΝΔ για την ποινική ευθύνη των υπουργών

Σύμφωνα με το μοντέλο της ΝΔ, η Δικαιοσύνη θα διερευνά την υπόθεση και η Βουλή θα διατηρεί την αρμοδιότητα να αποφασίζει για το εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη, με την απόλυτη πλειοψηφία και με ονομαστική ψηφοφορία.



«Έχουμε χρέος να ισορροπήσουμε ανάμεσα από τη μια στην απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που γεννά την αλαζονεία της εξουσίας, από την άλλη στην απόλυτη τιμωρητικότητα που οδηγεί εύκολα, όπως δείχνει η ιστορία μας, στην ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, στη συκοφάντηση των αντιπάλων», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Να μην έχει εμπλοκή η Βουλή, ζητά το ΠΑΣΟΚ

Εν μέσω πυρών περί διαχρονικής απόπειρας «αμνήστευσης» των «γαλάζιων» υπουργών, η αντιπολίτευση διαφώνησε με την πρόταση της ΝΔ, καταγγέλλοντας πως δεν συνιστά παρά «χειρότερη εκδοχή» του υπάρχοντος μοντέλου.



«Πρέπει να αποσυνδεθεί η διαδικασία της άσκησης δίωξης από την εκάστοτε πλειοψηφία και εν γένει από τη Βουλή. Πρέπει να σπάσουμε τον ομφάλιο λώρο», υποστήριξε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει να μην υφίσταται πλέον καμία ανάμειξη της Βουλής στη διαδικασία απόδοσης ευθύνης σε υπουργούς και τη δίωξη να επιλαμβάνεται ειδικό συμβούλιο.



«Η πρόταση της ΝΔ είναι υποκριτική, είναι στάχτη στα μάτια. Δεν αλλάζει τίποτα, κάνει τα πράγματα χειρότερα», υποστήριξε ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρότεινε να αποφασίζεται η διερεύνηση με ψήφους λίγων βουλευτών (20 - 30) και μετά να αναλαμβάνει τον έλεγχο ένα τριμελές δικαστικό συμβούλιο, αποτελούμενο από ανώτατους δικαστικούς.



Να καταργηθεί το άρθρο 86, το οποίο αποτελεί «μνημείο συγκάλυψης», πρότεινε το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση ζήτησε οι πολιτικοί να δικάζονται ως απλοί πολίτες.