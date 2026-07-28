Γενέθλια με τούρτα - έκπληξη για τον Αλέξη Τσίπρα

Μία έκπληξη επεφύλαξαν στον Αλέξη Τσίπρα οι συνεργάτες του μετά το τέλος της παρουσίασης του σχεδίου της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Μετά το πέρας της εκδήλωσης που έγινε στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, μία εκ των συνεργατών του εμφανίστηκε με μια τούρτα, αιφνιδιάζοντας τον επικεφαλής του κόμματος, ο οποίος σήμερα, 28 Ιουλίου, κλείνει τα 52 του χρόνια. Οι παρευρισκόμενοι τότε άρχισαν να τραγουδούν το «Χρόνια Πολλά».

Φωτό INTIME

Φωτό INTIME

Φωτό INTIME

Ο κ. Τσίπρας τους ευχαρίστησε από μικροφώνου και έσβησε το κεράκι της τούρτας.



Φωτό INTIME