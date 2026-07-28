Τσίπρας: Σχέδιο «Αριστοτέλης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δούκας υπέρ των προοδευτικών συγκλίσεων

«Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, Ισχυρή Δημοκρατία» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Δούκας, ο Γιάννης Μώραλης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ανήμερα των γενεθλίων του, παρουσίασε το σχέδιο «Αριστοτέλης» το οποίο χαρακτήρισε ως την «πρώτη πράξη της Νέας Μεταπολίτευσης» με βασική φιλοσοφία του την αποκέντρωση και τη λογοδοσία. Το σχέδιο προβλέπει:

Ένα πιο αποτελεσματικό κράτος με μητροπολιτική διακυβέρνηση .

. Μεταφορά κυβερνητικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους.

Ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ισχυρών περιφερειών και δήμους με μητροπολιτικές αρμοδιότητες και αυξημένους πόρους.

Intime

Υπέρ των συγκλίσεων προοδευτικών δυνάμεων μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση τάχθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με το νέο εκλογικό σύστημα που προώθησε στοχεύει στο να δημιουργήσει «ανάχωμα στην ανάδειξη προοδευτικών δημάρχων». Υποστήριξε επίσης ότι πλέον ο δήμος λειτουργεί

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