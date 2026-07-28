ΠΑΣΟΚ: Στα «πράσινα» από σήμερα ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αμφίπλευρης διεύρυνσης συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο -όπως είχε γράψει ο FLASH- εντάσσει εντός της ημέρας στις τάξεις του τον ανεξάρτητο βουλευτή A' Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη.

Πρόκειται για την προσχώρηση του τρίτου κατά σειρά ανεξάρτητου βουλευτή στην πράσινη ΚΟ, μετά τους Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά που είχαν προηγηθεί πριν από ενάμιση χρόνο αλλά και του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη προ τριμήνου, όλοι τους προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκαν ή διαγράφηκαν και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Μιχάλης Χουρδάκης θα είναι το 33ο μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είχε διαφορετική αφετηρία και κοινοβουλευτική διαδρομή μέχρις ότου αποφασίσει να συμπράξει με τη Χαριλάου Τρικούπη. Στη Βουλή εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο η συνύπαρξή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς μερικούς μήνες μετά τις εκλογές του 2023 πήρε πολιτικό διαζύγιο. Επόμενος σταθμός του αποτέλεσε το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη όπου διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου, αποχωρώντας και από εκεί πριν ένα μήνα.

Ο κ. Χουρδάκης αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με το Νίκο Ανδρουλάκη και να ανακοινώσουν επίσημα την προσχώρησή του. Το ιδιαίτερο σημείο που αφορά τόσο τον κ. Χουρδάκη όσο και τους άλλους δύο προσχωρήσαντες συναδέλφους του είναι ότι όλοι τους θα είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας -πλην απροόπτου- τη μία έδρα που αντιστοιχεί στο ΠΑΣΟΚ, βάση των ποσοστών του στο Νομό.





Ο ναύαρχος στον «προθάλαμο»

Στον «προθάλαμο» της ένταξης στην ΚΟ και της συστράτευσης με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται επίσης ο Ευάγγελος Αποστολάκης , ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας, ενώ τροφή στα σενάρια της επιστροφής της έδωσε η Θεοδώρα Τζάκρη με τη φωτογραφία που ανέβασε στο Προεδρικό Μέγαρο ποζάροντας με το Γιώργο Παπανδρέου.



Το άνοιγμα σε ανεξάρτητους εν ενεργεία βουλευτές, καθώς και σε πρώην βουλευτές και στελέχη αποτελεί για την Χαριλάου Τρικούπη μια στρατηγική επιλογή που υπηρετεί τόσο την ανάγκη για άνοιγμα σε ευρύτερα ακροατήρια όσο και το παιχνίδι του ανταγωνισμού και των εντυπώσεων -κυρίως πλέον με το κόμμα Τσίπρα- μια κατάσταση που θα εντείνεται όσο πλησιάζουν οι κάλπες.

Στο ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμή η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη έχει προβεί σε τρία κύματα ανακοινώσεων, τον Φεβρουάριο το πρώτο με 44 στελέχη, τον Μάιο το δεύτερο με περίπου 20 και πριν μερικές εβδομάδες το τρίτο από τη Θεσσαλονίκη με ακόμη 46 πρόσωπα.



«Η επιλογή της αμφίπλευρης διεύρυνσης ώστε η παράταξη να ξαναφτάσει στα πραγματικά, κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια, για να μπορέσει να νικήσει τη ΝΔ και να μπορέσει να εφαρμόσει και ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο, είναι στρατηγική επιλογή. Έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, με τους μικρομεσαίους, με τον κόσμο της εργασίας, με τους συνταξιούχους και με τους νέους», δήλωσε χθες, αναλύοντας το πολιτικό σκεπτικό ο Κώστας Τσουκαλάς.



Σύμφωνα με κομματικές πηγές, τα στελέχη που ενεργοποιούνται ξανά και ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της πανστρατιάς για την πολιτική αλλαγή του Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολλαπλάσια των όσων έχουν επισήμως ανακοινωθεί ότι επιστρέφουν. Όπως εξηγούσαν, υπολογίζεται ότι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες στελέχη που είχαν ή έχουν τα τελευταία χρόνια μια θεσμική ιδιότητα στο ΠΑΣΟΚ, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο δραστήριοι, ρίχνονται στη μάχη είτε ως υποψήφιοι είτε στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια.