ΠΑΣΟΚ: Οι βουλευτές που βρίσκονται ante portas

Μπορεί η προγραμματική αντιπολίτευση σχεδόν να μονοπωλεί εσχάτως τη δράση του ΠΑΣΟΚ (χθες κατέθεσε την πρότασή του για τα ενεργειακά, τις προηγούμενες ημέρες τις θέσεις για την Παιδεία, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους και το Σάββατο το σχέδιο για τη Ναυτιλία), ωστόσο οι συζητήσεις για τη διεύρυνση ποτέ δεν έπαψαν να απασχολούν το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος -ως γνωστόν- έχει αναλάβει τη διαχείριση των πιο δύσκολων περιπτώσεων και ειδικά των εν ενεργεία βουλευτών που επιθυμούν να συμπράξουν με τη Χαριλάου Τρικούπη και να ενταχθούν στην πράσινη ΚΟ.

Εδώ και ορισμένες ημέρες, πληροφορίες προερχόμενες από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, στη συνέχεια συμπορεύτηκε με τον Στέφανο Κασσελάκη, κατέχοντας μάλιστα τη θέση του εκπροσώπου Τύπου για ένα διάστημα, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε, βρίσκεται κοντά στην προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Χουρδάκης είναι ένα πρόσωπο που τηρεί καλές σχέσεις με πράσινους βουλευτές. Στα τέλη Ιουνίου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Παύλου Χρηστίδη και παραβρέθηκε στη μάζωξη για τη γιορτή του στη Δάφνη. Δεν προκαλεί αντιδράσεις στην Χαριλάου Τρικούπη και πιθανολογείται ότι η ένταξη του στην ΚΟ θα γίνει ανώδυνα δεκτή. Αν τελικά είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, το ψηφοδέλτιο στη Θεσσαλονίκη θα είναι περίπου κατά το ήμισυ διαφορετικό με εκείνο του 2023, αφού εκτός κόμματος βρέθηκαν οι Χάρης Καστανίδης και Αντώνης Σαουλίδης, ενώ ακούγεται ότι ο Γιάννης Μαγκριώτης δεν θα είναι πάλι στις λίστες. Αντιθέτως, σίγουρες θεωρούνται οι υποψηφιότητες των προερχόμενων εκ του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρου Παππά, Ράνιας Θρασκιά και ίσως του Μιχάλη Χουρδάκη.

Κλειδωμένη πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή της Νίνας Κασιμάτη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Η βουλευτής στη Β΄ Πειραιά παραμένει τύποις στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα αποτελεί ξένο σώμα επί πολλούς μήνες. Παρά την πιθανότητα ένα τμήμα ψηφοφόρων να αντιταχθεί στην ένταξη της στο ΠΑΣΟΚ λόγω μιας ανάρτησης που είχε κάνει πριν δεκαπέντε χρόνια για τον Γιώργο Παπανδρέου, η ηγεσία εκτιμά ότι τα οφέλη είναι μεγαλύτερη από ενδεχόμενες ζημίες και εξάλλου ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί καλή σχέση μαζί της.

Ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας αλλά και υπαρκτό ενδιαφέρον συνεργασίας υπάρχει και με τον ανεξάρτητο βουλευτή Επικρατείας, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανήκε στο στενό περίγυρο του Στέφανου Κασσελάκη, όμως δεν τον ακολούθησε στους Δημοκράτες και έκτοτε παραμένει «ελεύθερος σκοπευτής». Αναφορικά με την εκλογική περιφέρεια που θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα, τα σενάρια τον φέρνουν στην Α΄ Πειραιά.

Η Θεοδώρα Τζάκρη είναι επίσης μια ακόμη περίπτωση για την οποία υπάρχει καπνός και φωτιά, αλλά η ενδεχόμενη επιστροφή της προσκρούει σε διαφόρων ειδών προβλήματα. Το ένα είναι το καταστατικό που προβλέπει όριο θητειών και η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας το έχει υπερβεί, άρα πρέπει να βρεθεί άλλη φόρμουλα. Το δεύτερο είναι η διαφωνία μιας μερίδας στελεχών για το πρόσωπό της.

Φήμες που προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί υπάρχουν και για την ανεξάρτητη βουλευτή Βοιωτίας Γιώτα Πούλου, η οποία θεωρείται ΠΑΣΟΚογενής. Είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, προσχώρησε στο κόμμα Κασσελάκη, αλλά πρόσφατα οι δρόμοι τους χώρισαν.

Σε διαδικασία προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ φέρεται να βρίσκονται πολύ περισσότεροι πρώην βουλευτές μεταξύ αυτών η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ Θάνος Μωραΐτης, ο πρώην βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης κ.α.