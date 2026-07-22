Τσίπρας: Ονόματα για τις τοπικές οργανώσεις της ΕΛΑΣ - Μετά τη ΔΕΘ οι υποψήφιοι βουλευτές

Περίοδος οργανωτικής και πολιτικής ανασυγκρότησης, η επόμενη για την ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχοντας ήδη διαμορφώσει το βασικό οργανωτικό εσωκομματικό πλαίσιο, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ορισμούς τοπικών συντελεστών ανά περιφέρεια. Αλλά και σε μια ανοιχτή εκδήλωση στα τέλη του Ιουλίου με επίκεντρο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία θα παρέμβει. Στο θεσμό αυτό, ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη σημασία καθώς εκτιμά πως αποτελεί πως μπορεί να μετατραπεί σε βασικό παράγοντα κοινωνικών αλλαγών.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός εντός των επιμένων ημερών θα ανακοινώσει τα ονόματα των βασικών συντελεστών στις «τοπικές οργανώσεις» που θα έχουν και την ευθύνη της οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος, στις περιφέρειες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν θα είναι και αναγκαστικά υποψήφιοι βουλευτές, θα αναλάβουν, ίσως, το δυσκολότερο τομέα της προετοιμασίας και παρουσίασης της ΕΛΑΣ, στις περιοχές τους. Στελέχη που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής αλλά κυρίως με παρουσία στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας από θέση ευθύνης.



Με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν προσώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, θα ανακοινώσει επισήμως την πρώτη λίστα υποψηφίων βουλευτών, μετά την εμφάνιση του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που θα είναι και η πρώτη επίσημη παρουσία. Ήδη, λέγεται, πως συζητά με αρκετούς πολιτικούς παράγοντες τόσο για τη διερεύνηση των προθέσεων τους όσο και τη διάθεση τους για ενεργή συμμετοχή τους.



Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά πως η παρούσα περίοδος, είναι ικανή και αναγκαία για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του κόμματος και σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο αλλά κυρίως στη διαμόρφωση της τελικής λίστας των υποψηφίων. Θεωρεί, όπως υποστηρίζεται από στενούς συνεργάτες πως δεν θα υπάρξει προεκλογική περίοδος το φθινόπωρο, με το πιθανότερο σενάριο την ερχόμενη άνοιξη.