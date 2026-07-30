Επανήλθε η ΕΛΑΣ για τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με νέο βίντεο

Επιμένει στο θέμα των χρεών τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΠΑΣΟΚ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), επανερχόμενη με νέο σχετικό βίντεο.

Με ανάρτηση-βίντεο η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, σημειώνει μεταξύ άλλων πως «Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ.€ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες. Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν, εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς».

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το ζήτημα πιο νωρίς σήμερα, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωση της Θ. Κουφονικολάκου στο βίντεο:

«Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες.

Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 1,16 δισ.€ και τα περισσότερα από αυτά είναι στις τράπεζες.

Προφανώς οι τράπεζες λειτουργούν αλλιώς για τους αδύναμους δανειολήπτες και αλλιώς για κόμματα που χρωστούν, εκεί δεν έχει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι δέσμια των τραπεζών.

Για αυτό δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με το σκληρό πυρήνα των συμφερόντων τους, με την επίσπευση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ή με την επιστροφή μέρους των κερδών τους προς την ελληνική κοινωνία που επί μακρόν στήριξε την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Σημαίνει ότι δεν μπορείς να υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την πολιτική σου επιβίωση στις τράπεζες.

Σημαίνει ότι η δημοκρατία στη χώρα μας υποφέρει από μια ανοιχτή πληγή, εκείνη της εξάρτησης από αυτούς που δεν έχουν στον νου τους ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε το κοινωνικό καλό».