ΠΑΣΟΚ: «Η λύση για το μέλλον δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής»

Σε υψηλούς τόνους ήρθε και η δεύτερη απάντηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ, που μέσω της εκπροσώπου Τύπου, Θεώνης Κουφονικολάκου, επανήλθε στο ζήτημα των χρεών ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες.

Στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως «Η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα», επιμένοντας παράλληλα στην ερώτηση προς την ΕΛΑΣ: «Ποιος σας χρηματοδοτεί;».

Η απάντηση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η εξής:

«Η κα. Θεώνη Κουφονικολάκου χρειάστηκε επτά ώρες για να τοποθετηθεί στο απλό ερώτημα που τους απευθύναμε «ποιος σας χρηματοδοτεί;» και κατέληξε να απαντά ως αυθεντική εκπρόσωπος της πολιτικής φιλοσοφίας του κ. Τσίπρα πουλώντας… αέρα φρέσκο.

Καμία απάντηση για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα ούτε για τις εξαρτήσεις του.

Η λύση για το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει με τα φθαρμένα υλικά, που σερβίρουν ξανά σε νέο περιτύλιγμα τα συμφέροντα.

Η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ μάλλον προσγειώθηκε πρόσφατα στη χώρα και δεν γνωρίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από τις 22 Απριλίου τροπολογία για επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του οποίου επέκτεινε για να κάνει το χατίρι των τραπεζών η κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου.

Προσποιείται πως δεν γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ με τροπολογία ζήτησε την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την κατάργηση σειράς παράνομων, αδιαφανών και καταχρηστικών χρεώσεων.

Όταν το ΠΑΣΟΚ έδινε μάχες στη Βουλή, ο κ. Τσίπρας παρέμενε βουβός και έκλεινε χορηγίες της ολιγαρχίας για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του.

Το ερώτημα παραμένει: Ποιος σας χρηματοδοτεί;



Και επί τη ευκαιρία, να μας απαντήσετε και σε μερικά επιπλέον: Σε ποιους έκανε το χατίρι ο κ. Τσίπρας τον Φεβρουάριο του 2019 όταν με το νόμο 4592/2019 καταργούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας του ν.3869/2010 ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς πλειστηριασμούς;

Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε, όταν θέσπιζε τον νόμο 4472/2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Ποιους εξυπηρετούσε όταν με τον νόμο 4353/2015 για πρώτη φορά διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη δημιουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), έδωσε στα funds τη δυνατότητα να αγοράζουν χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και στις τράπεζες την ευκαιρία να απομακρύνουν μαζικά τα δάνεια από τους ισολογισμούς τους;

Τα ερωτήματα τίθενται ρητορικά. Ο κ. Τσίπρας ήταν ο καλύτερος εκφραστής των συμφερόντων του τραπεζικού συστήματος και ο ολετήρας των δανειοληπτών. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να αποτελειώσει τους αδύναμους συμπολίτες μας».