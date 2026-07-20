Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είμαστε σαν την Ισπανία του Μουντιάλ, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές»

«Καθρέφτης της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας» χαρακτήρισε τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027.

«Η Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει - θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια.

Μοναδική η «Κυριακή της κάλπης» - δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές» εκλογές διαμαρτυρίας, «πρόβες τζενεράλε» με δήθεν «μηνύματα» και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Γιατί μια τρίτη τετραετία;»: Για να μη γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών - ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

Ο πρωθυπουργός είπε μάλιστα πως η ΝΔ είναι σαν την... Ισπανία του Μουντιάλ.

«Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή μπάλας δηλαδή, έχουμε καλή φυσική κατάσταση για να αντέξουμε, αντέχουμε στο σκληρό παιχνίδι, έχουν ψυχραιμία στους προπηλακισμούς αλλά πάνω απ' όλα είμαστε ομάδα» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027 αλλά εμείς θα τρέχουμε ωσάν να είναι αύριο...».

«Στήριξη στη μεσαία τάξη»

«Θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, λέγοντας ότι το ΓΛΚ κάνει «μπακάλικους υπολογισμούς», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης «φωτογραφίζοντας» την αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην Αναθεώρηση, λέγοντας:

«Απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό "παρών"».

Πρόσθεσε πως η Ιστορία θα καταγράψει ποιο κόμμα επέλεξε να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, και ποιο προτίμησε να μείνει «αμήχανος θεατής».

Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις εισηγήσεις των βουλευτών, με στόχο η κυβέρνηση να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να εστιάσουν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για «κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών», αλλά για οδικό χάρτη προς τα επόμενα χρόνια.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη»

«Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση» είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για «εργολάβους της τοξικότητας»:

«Να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους - προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα. Πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας είναι το δηλητήριο του λαϊκισμού με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης» προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τη νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο σκέλος των πληθωριστικών πιέσεων και των αυξήσεων σε προϊόντα.

«Ευθύνη μας να δημιουργούμε διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια με την εξάντληση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα, ωστόσο χωρίς τις παρεμβάσεις οι επιπτώσεις των αυξήσεων θα ήταν μεγαλύτερες» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τοξικό κέντρο η αντιπολίτευση»

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε σκληρά στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για «τοξικό κέντροπου εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ.

Για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «θυμήθηκε» την 13η σύνταξη που κοστίζει 2,5 δισ. ευρώ «αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει».

Χαρακτήρισε «αδιόρθωτο» τον κ. Τσίπρα καθώς όπως είπε «ο ίδιος που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο του το κόμμα».