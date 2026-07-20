ΝΔ: Ο Νότης Μηταράκης επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

Στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, σύμφωνα με ενημέρωση του κόμματος. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρχείο για τους Γ. Κεφαλογιάννη, Κ. Τσιάρα, Ν. Μηταράκη, Δ. Βαρτζόπουλο, Θ. Λεονταρίδη, Β. Βασιλειάδη και Κ. Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Αντίθετα, διώξεις κατά περίπτωση ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη, για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.