Μηταράκης: «Ολοκληρώθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Καμία παράνομη ενέργεια δεν διαπιστώθηκε»

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Ο Νότης Μηταράκης αναφέρει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, υποστηρίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από την πλευρά του.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου».

Ο κ. Μηταράκης τονίζει ότι από την αρχή της διαδικασίας επέλεξε να τηρήσει «απολύτως θεσμική στάση», εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι συνεχίζει το έργο του «με την ίδια συνέπεια» δίπλα στους πολίτες της Χίου.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ευχαριστεί τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο «για την καθοριστική συμβολή του» στην υπόθεση.