Σκρέκας: «Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, να μην μείνει καμία σκιά»
Δήλωση του βουλευτή Κώστα Σκρέκα σχετικά με τη δίωξή του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε δήλωση προέβη ο Κώστας Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ, σχετικά με την ποινική του δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο βουλευτής ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου «να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια», ενώ τονίζει πως η υπόθεση που τον βαραίνει δεν σχετίζεται με παράνομη επιδότηση προς κάποιον μη πραγματικό δικαιούχο, αλλά «πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή».
Αναλυτικά η δήλωση:
«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.
Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».