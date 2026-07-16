Σκρέκας: «Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, να μην μείνει καμία σκιά»

Σε δήλωση προέβη ο Κώστας Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ, σχετικά με την ποινική του δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου «να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια», ενώ τονίζει πως η υπόθεση που τον βαραίνει δεν σχετίζεται με παράνομη επιδότηση προς κάποιον μη πραγματικό δικαιούχο, αλλά «πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή».

Αναλυτικά η δήλωση:

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».