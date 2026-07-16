Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστας Τσιάρας Νότης Μηταράκης Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

Δημητρακόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δικαίωση» για Τσιάρα και Μηταράκη η αρχειοθέτηση

«Ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», τόνισε ο δικηγόρος των δύο πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Φωτό: EUROKINISSI
Φωτό: EUROKINISSI
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

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Για δικαίωση των δύο εντολέων του, Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη, κάνει λόγο ο δικηγόρος των δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησης, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την άσκηση διώξεων σε 22 πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να περιλαμβάνονται τα δύο «γαλάζια» στελέχη.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ την δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου», τονίζει, στην δήλωσή του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τους κ.κ. Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», επισημαίνει ο δικηγόρος.

Ο Κώστας Τσιάρας είχε θητεύσει ως υπουργός Δικαιοσύνης και ο Νότης Μηταράκης ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

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Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστας Τσιάρας Νότης Μηταράκης Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

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