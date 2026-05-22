ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Μηταράκης και Τσιάρας

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέρχονται από το πρωί οι 11 βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, κλήσεις για σήμερα (22/05) έχουν λάβει και οι 5 πρώην βουλευτές, αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Οι περισσότεροι -σύμφωνα με πληροφορίες- ζητούν να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, με την Ευρωπαία εισαγγελέα να χορηγεί προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.

Αντίθετα, οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης εξέφρασαν την πρόθεση να δώσουν σήμερα εξηγήσεις, με τον κ. Τσιάρα να δηλώνει στα ΜΜΕ «θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί, έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης ανέφερε: «Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο συνήγορος αμφοτέρων Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου η φερόμενη ζημία του δημοσίου περιορίζεται. Στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα αυτή αφορά μόνο 7000 ευρώ, στον δε κύριο Μηταράκη αυτή φτάνει στο 0. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσιάρα».