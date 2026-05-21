Με 152 «όχι» απορρίφθηκε η προανακριτική κατά των Λιβανού-Αραμπατζή

Απορρίφθηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Απώλειες και εκπλήξεις…

Τα «όχι» που βρέθηκαν στις δυο κάλπες είναι 152, υπήρξαν δηλαδή λιγότερες ψήφοι από την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, «στην ψηφοφορία δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι Βουλευτής», δηλαδή δεν ψήφισε για τη δική της υπόθεση, η Φωτεινή Αραμπατζή.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στον Σπήλιο Λιβανό, υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 128 βουλευτές και κατά ψήφισαν 152 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκαν 5 άκυρα ψηφοδέλτια και 1 λευκό.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή, υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 2 βουλευτές δήλωσαν «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 130 βουλευτές, και κατά 152 βουλευτές. Στην κάλπη βρέθηκε ένα άκυρο και ένα λευκό.