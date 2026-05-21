Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολικά πρόσωπα που κατηγορούνται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αύριο οι βουλευτές

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρέθηκαν σήμερα Πέμπτη (21/5) τα μη πολιτικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή και για την οποία ήρθη η ασυλία των 11 βουλευτών.

Πρόκειται για τα πρόσωπα που εμπλέκονται για την υπόθεση των φερόμενων ως παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν μέσω του Οργανισμού, ενώ μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι τους πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου για να ενημερωθούν για το σε βάρος τους κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Για αύριο Παρασκευή (22/5) έχουν κληθεί οι 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση. Το πιθανότερο είναι να ζητήσουν όλοι και όλες προθεσμία, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι να ζητήσουν να απολογηθούν αύριο Παρασκευή.