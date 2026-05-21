Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι απολύτως αθώα, δεν έχω τίποτα να κρύψω και να φοβηθώ

Για την «απόλυτη αθωότητά» της μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας η Φωτεινή Αραμπατζή, κατά της οποίας στρέφονται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατήγγειλε «ψέματα», «τοξικότητα», «δημόσιο διασυρμό», «στοχοποίηση» και «οχετό σχολίων» εις βάρος της. «Δεν έχω τίποτα να κρύψω και τίποτα να φοβηθώ», είπε και εξήγησε πως γι’ αυτό το λόγο ζήτησε αρχικώς να γίνει προανακριτική προκειμένου να καθαρίσει το όνομά της.

Σε αυτό το φόντο, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως «αναζητά εχθρούς» και «αίμα στην αρένα», ενώ άφησε αιχμές και για τη διαρροή της εμπλοκής του ονόματός της, μήνες πριν διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή.

Η Φωτεινή Αραμπατζή πάντως αναφέρθηκε εκτενώς στη δικογραφία και στην επίμαχη συνομιλία της με τον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Αύγουστο του 2021, υποστηρίζοντας πως αυτή αφορούσε έναν πραγματικό παραγωγό από τις Σέρρες, ο οποίος δεν πληρώθηκε μετά το τηλεφώνημα.

«Υπήρξε μηδέν ευρώ ζημιά, υπήρξε μηδέν ευρώ παράνομο όφελος. Η ολόκληρη επιχείρηση της πολιτικής ενοχοποίησης μου έγινε γι’ αυτό το μηδέν. Κανένα παράνομο όφελος, καμία ζημία στους κοινοτικούς πόρους υπήρξε», ανέφερε.