Νέος καβγάς Ζωής - Καιρίδη: Η Καρυστιανού, ο Μιχαλολιάκος και η… Μονσεράτ Καμπαγιέ

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα συνεδριάζει από νωρίς το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής, καθώς η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κι εκείνη των υποκλοπών, ανεβάζουν κατακόρυφα το κοινοβουλευτικό θερμόμετρο.

Δεν λείπουν μάλιστα και οι επί προσωπικού κόντρες, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσει - ξανά - βαριές κουβέντες με τον Δημήτρη Καιρίδη.

Τη σπίθα άναψε ο χαρακτηρισμός «αρνητής της Γενοκτονίας των Ποντίων» τον οποίο χρησιμοποίησε για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με εκείνον να την αποκαλεί «άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής».

Μάλιστα, ο Δημήτρης Καιρίδης έριξε το καρφί του και ενόψει των ανακοινώσεων του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, σχολιάζοντας πως αντιλαμβάνεται τον «πανικό» της, δεδομένου ότι οι πολίτες θα διαλέξουν το πρωτότυπο αντί του… ιμιτασιόν.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Δημήτρης Καιρίδης: Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής. Ντροπή και αίσχος για όσα χρυσαυγίτικα είπατε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βιώνουμε τον ακραίο ρατσισμό από την κυβέρνηση. Τολμάτε να κατηγορήσετε εμένα που αγωνίζομαι κατά του φασισμού, την ώρα που έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος στο κόμμα σας. Το έρκος των οδόντων να λειτουργήσει....

Δημήτρης Καιρίδης: Εκσομίσατε μια ύβρη, με είπατε αρνητή της Γενοκτονίας των Ποντίων, αυτό με θίγει...

Ζωή Κωνσταντοπούλου: ΦΩΝΕΣ

Δημήτρης Καιρίδης: Σωπάστε μιας και είστε ενάντια στο φασισμό, ακούστε και κανέναν άλλον εάν είστε πραγματική δημοκράτισσα! Καταλαβαίνω τον πανικό. Σε λίγες ώρες η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της...

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικαίωμά της….

Δημήτρης Καιρίδης: Έρχεται το πρωτότυπο. Μεταξύ πρωτοτύπου και…ιμιτασιόν, ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος που κατέληξε στη φυλακή τα έχουν πει αυτά που είπατε, άρα ταυτίζεστε με τον χρυσαυγητισμό

Μαρκόπουλος σε Ζωή: Είσαι Μονσεράτ Καμπαγιέ

Νωρίτερα, ένταση υπήρξε και με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όταν ο τελευταίος, λόγω των διακοπών της από τα έδρανα, την αποκάλεσε... «Μονσεράτ Καμπαγιέ».

«Δεν μπορώ να μιλήσω συνοδεία… υψιφώνου. Μήπως θέλετε λίγο νεράκι; Επειδή σας βλέπω εκνευρισμένη», της είπε ο βουλευτής της ΝΔ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει: «μιλάει έτσι σε πολιτική αρχηγό και δεν του γίνεται παρατήρηση;».