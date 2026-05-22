Βορίδης σε Σαμαρά: Απολύτως μηδενιστική κριτική - Σταθερά μπροστά ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις

Απάντηση στα σκληρά πυρά του Αντώνη Σαμαρά περί πολιτικής κατευνασμού που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά, έδωσε από βήματος ο Μάκης Βορίδης, κάνοντας λόγο για «απολύτως μηδενιστική κριτική».



«Εάν έχει πατριωτικά ελλείμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε για ποιο λόγο έχει πάρει δυο φορές 41%; Γιατί έχει επιβραβευτεί η πολιτική του και μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να προηγείται με 12-15%. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία;», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία την έχει «στριμώξει».



«Αυτή η κυβέρνηση τι έχει κάνει; Τα 12 ν.μ. στο Ιόνιο, τα εξοπλιστικά με τις φρεγάτες, τα Rafale και τα F35, εξορύξεις στο σημείο του ψευδομνημονίου Τουρκίας-Λιβύης. Εάν ήταν εύκολα και αυτονόητα και απλά όλα αυτά, τότε γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις;», διερωτήθηκε ο ίδιος.