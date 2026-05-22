Υποκλοπές: Εν μέσω θύελλας «πέρασε» το 151 της ΝΔ, αποχώρησε καταγγέλλοντας το ΠΑΣΟΚ

Εν μέσω μιας θυελλώδους συνεδρίασης, η Ολομέλεια αποφάσισε, δια εγέρσεως και με τις ψήφους της ΝΔ, πως ο πήχης για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές είναι οι 151 και όχι οι 120 ψήφοι. Μάλιστα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως δεν σκοπεύει να «νομιμοποιήσει το παράλογο», ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγήθηκε ένας γύρος σφοδρής αντιπαράθεσης, με τον Μάκη Βορίδη να επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να αιτιολογήσει τη στάση της ΝΔ και να εξαπολύει και προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας πως είναι «ακατάλληλος» να «σηκώσει το τριψήφιο» στο Μαξίμου τα ξημερώματα.

«Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ! Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί!», είχε διαμηνύσει λίγο νωρίτερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ανδρουλάκης: Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ, διεφθαρμένος ψεύτης ο Μητσοτάκης

«Κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έτσι τιτλοφορείται η σημερινή συνεδρίαση». Με αυτό το σχόλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, υποστηρίζοντας πως τα επιχειρήματα που προβάλλει η ΝΔ για να αυξήσει την απαιτούμενη πλειοψηφία και να απορριφθεί η εξεταστική «δεν στέκουν».

«Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ! Έχουμε έναν αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό! Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ντροπή στους βουλευτές της ΝΔ και ντροπή πάνω από όλα γι’ αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη!», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε εξαιρετικά σκληρή γλώσσα κατά του πρωθυπουργού, τον οποίο αποκάλεσε «διεφθαρμένο ψεύτη».

Ευθείες βολές Ανδρουλάκη και στον Κακλαμάνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο κάδρο και τον πρόεδρο της Βουλής. «Τι άλλαξε από το ‘22 όταν ψηφίσαμε την εξεταστική; Κύριε Κακλαμάνη που εσείς προεδρεύατε τότε όταν πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και οι 157 βουλευτές της ΝΔ δήλωσαν «παρών» γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα; Και σήμερα μας ζητάτε κάτι άλλο; Θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας τον ίδιο σας τον εαυτό;», όπως διερωτήθηκε.

Βορίδης: Είστε ακατάλληλος να σηκώσετε το τριψήφιο στο Μαξίμου!

Απαντώντας στο πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης, ο Μάκης Βορίδης τόνισε πως από το 2022 έχει μεσολαβήσει η συγκρότηση εξεταστικής, η σύγκληση της επιτροπής Θεσμών, καθώς και η πρωτόδικη απόφαση της Δικαιοσύνης.

«Δεν θα καθόμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ να περνάμε την ώρα μας επειδή το θέλετε εσείς. Χωρίς να υπάρχει το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ποιο είναι το στοιχείο το νέο; Ότι ένας πρωτοδίκως καταδικαστείς έδωσε μια συνέντευξη. Γι’αυτό θα κάνει η Βουλή εξεταστική; Είναι προφανώς ότι εδώ έχουμε κατάχρηση κάθε κοινοβουλευτικού δικαιώματος!», επέμεινε ο Μάκης Βορίδης.

Μάλιστα, ο ίδιος στράφηκε επί προσωπικού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή την πρωθυπουργική αποστροφή για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου στις τρεις τα ξημερώματα.

«Επειδή μας είπατε για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω όχι ο κύριος Ανδρουλάκης που απέδειξε πως δεν σέβεται το νόμο και το απόρρητο της διαδικασίας. Είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση!», υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης.

Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταγγέλλει ο Φάμελλος

Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και αντιδημοκρατική μεθόδευση έκανε λόγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Κύριε Βορίδη. Επειδή είστε καλός στις σοφιστείες. Σας ρωτώ ευθέως. Στην αίτημα για εξεταστική του ‘22 αναφέρεται η ΕΥΠ. Τότε δεν ήταν θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κατήγγειλε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει το Σύνταγμα σε «κουρελόχαρτο».

«Αυτό δεν είναι σκάνδαλο εθνικής άμυνας, αλλά αφορά στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών», επέμεινε, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση.

Μετά το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε καταγγέλλοντας και το ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Καλή σας συνέχεια...», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κι αποχώρησε μαζί με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας «εξοργιστικό όργιο συγκάλυψης» της υπόθεση των υποκλοπών.