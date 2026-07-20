Παππάς: «Ήταν και ο Τσίπρας στο συνέδριο που ψηφίσαμε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων»

«Το σήμα που έχει στείλει το κόμμα ότι θα είναι παρών στις εκλογές έχει αφυπνίσει μέλη και θέλω να στείλω το μήνυμα στους συριζαίους ότι το κόμμα είναι εδώ, θα είμαστε έτοιμοι ακόμα και εάν γίνουν εκλογές νωρίς τον Φθινόπωρο».

Ο Νίκος Παππάς μιλώντας στο Action24 επαναβεβαίωσε τη θέση της «τρόικας» του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα προχωρήσει κανονικά με τη συγκρότηση ψηφοδελτίων και τη χάραξη στρατηγικής προκειμένου να συμμετάσχει στις εκλογές. Δεν ξεκαθάρισε πάντως το ποιος θα εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ.

Ο κ. Παππάς, ο επόμενος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε αιχμές για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τόσο για δηλώσεις που έχει κάνει όσο και για το πλαίσιο των προγραμματικών του θέσεων όπως αυτές που εξέφρασε για την παιδεία με αιχμή τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ όταν το κόμμα αποφάσισε στο συνέδριο το πρόγραμμα του μέσα στο οποίο εκφραζόταν ρητά η αντίθεση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο κ. Παππάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους βουλευτές που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους προειδοποιώντας πως εάν προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ τότε θα αποτελεί μια «de facto επιβράβευση και επικύρωση της στάσης αυτών των βουλευτών.

«Απεύχομαι να ανεξαρτητοποιηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος, θα είναι λάθος εάν φύγει αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα» είπε ο κ. Παππάς εκφράζοντας, ωστόσο, εκ νέου την κάθετη διαφωνία του για τη στάση που κράτησε υπέρ της προσέγγισης με την ΕΛΑΣ.