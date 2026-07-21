Ξεκίνησε εμφύλιος στην Αριστερά: Αιχμηρές ανακοινώσεις και επιθέσεις με... ονοματεπώνυμο

Η θέση της ΕΛΑΣ για τον νόμο Πιερρακάκη για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, έδωσε αφορμή να ξεσπάσει και επισήμως ο νέος εμφύλιος εντός της αριστεράς. Σε τέτοιο, μάλιστα, βαθμό που η επίθεση είχε και προσωπικά χαρακτηριστικά καθώς στην επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το ονοματεπώνυμο του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, η θέση της ΕΛΑΣ, όπως αναλύθηκε σε συνέντευξη Τύπου, αναφέρει «στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης η θέση μας σαφής: δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δε θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη: δεν θα επιτρέψουμε στη χώρα να γίνει El Dorado πανεπιστημιακής παραπαιδείας».

Η αφορμή δόθηκε και οι επιθέσεις ξεκίνησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας προχώρησε ένα βήμα στην αντιπαράθεση και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό τόνο. «Το κόμμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση». Οι πρώτες πιστολιές, είπαν κάποιοι, εκτιμώντας πως θα υπάρχει συνέχεια.

Αιχμές και από τη Νέα Αριστερά

Στο ίδιο πνεύμα και με καθαρά ιδεολογικούς δηκτικούς χαρακτηρισμούς, η Νέα Αριστερά τόνισε στην επίσημη ανακοίνωση της: «Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει, αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο;». Για να συμπληρώσει πως «η Αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, για να ανατρέψει τις πολιτικές που μεγεθύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, για να εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών».

«Μπορεί στην αριστερά, ανέκαθεν οι εμφύλιοι να ήταν σκληρότεροι του ταξικού αντιπάλου αλλά στην παρούσα φάση, ξεπερνάει την υπερβολή για το ιδιαίτερο θέμα και εκπλήσσει», σημείωσαν παράγοντες του ευρύτερου πολιτικού φάσματος εκτιμώντας πως «η συνέχιση μιας δημόσιας κριτικής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ενέχει στοιχεία κριτικής εξαιτίας του κοινού παρελθόντος».

Ένας εκ των σοβαρότερων επικοινωνιολόγων διέκρινε πως «ανάμεσα στην θεμιτή κριτική και στην ανεύρεση αφορμής για την κριτική, υπάρχει το λάθος της επικοινωνίας. Οι προσωπικές αναφορές δύναται να αποτελέσουν μπούμερανγκ σε εκείνους που τη χρησιμοποιούν»…