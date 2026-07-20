Τσίπρας: Η Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ - Ποιοι μετέχουν, δείτε τα ονόματα

Το ανώτατο όργανο του κόμματος παρουσιάζεται σήμερα, από την ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σε λιγότερο από δυο μήνες, ο Αλέξης Τσίπρας διαμόρφωσε την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή στα κομματικά κατεστημένα.



Στην Πολιτική Επιτροπή εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα μετέχουν τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, μέλη του ΙΝΑΤ, αλλά και ενεργοί πολίτες. Έντονη είναι έντονη η παρουσία των γυναικών, αλλά και στελεχών που αποκτούν κεντρικό ρόλο εξαιτίας και της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στο αντικείμενο τους, όπως για παράδειγμα ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Μαριάννα Τουμασάτου, που μαζί με τον Θέμη Μουμουλίδη και τον Χάρη Μαυρουδή εκπροσωπούν τους ανθρώπους του πολιτισμού, η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή από τον κόσμο της Δικαιοσύνης, ή ο Πέτρος Κόκκαλης με τη μακροχρόνια εμπειρία του στο χώρο της Οικολογίας.



Με την Πολιτική Επιτροπή ολοκληρώνεται ουσιαστικά το οργανωτικό πεδίο της ΕΛΑΣ, που περιλαμβάνει και τα συντονιστικά όργανα που σε συνδυασμό με το Εθνικό Συμβούλιο, διαμορφώνουν το συνολικό πλαίσιο της εσωκομματικής λειτουργίας αλλά και της πολιτικής παρέμβασης και σε καθημερινό επίπεδο, σε επικοινωνιακό και σε αντιπολιτευτική δράση. Ανεξαρτήτως το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές.



Η Πολιτική Επιτροπή έχει ρόλο συντονιστικό για την οργάνωση της δουλειάς βάσης, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής του λειτουργίας. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Αποτελείται από 75 μέλη.



Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και του πλήρως επεξεργασμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής

1. Αλέξης Τσίπρας

2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης

3. Αθανασιάδης Χάρης

4. Αϊβαλής Βασίλης

5. Ακριβούλη Ζωή

6. Αλεξίου Σωτήρης

7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα

8. Αποστόλου Στυλιανός

9. Βασιλειάδης Γιώργος

10. Γαβρόγλου Κώστας

11. Γιωτάκη Φανή

12. Γκασούκα Δήμητρα

13. Δήμτσας Κωστής

14. Διαμαντοπούλου Τζένη

15. Δρίτσας Σπύρος

16. Ζαννιάς Αναστάσης

17. Ζάχαρης Βαγγέλης

18. Θεοδωράκης Γρηγόρης

19. Ιωακειμίδης Γιώργος

20. Καλλούλι Άντζελα

21. Καλογιάννης Απόστολος

22. Καλογήρου Μιχάλης

23. Καμμά Μαρία

24. Καρπουχτσής Κώστας

25. Καρτερός Θανάσης

26. Κόκκαλης Πέτρος

27. Κοτσακάς Κωστής

28. Κουντούρη Φανή

29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος

30. Κουφονικολάκου Θεώνη

31. Κρικρής Γιώργος

32. Κωνσταντινίδης Γιώργος

33. Λαγουβάρδος Κώστας

34. Λαλιώτου Ιωάννα

35. Λεπενιώτη Μαρία

36. Λιάκος Δημήτρης

37. Λυρίτσης Δημήτρης

38. Μαγκλάρας Βασίλης

39. Μαραντζίδης Νίκος

40. Μαυρουδής Χάρης

41. Μαυρωνά Άννα Μαρία

42. Μόσχος Θωμάς

43. Μουμουλίδης Θέμης

44. Μπακαδήμα Φωτεινή

45. Μπαλατσούκας Γιώργος

46. Μπέρδου Κατερίνα

47. Νταφόπουλος Δημήτρης

48. Νυφούδης Νίκος

49. Παγκάλου Φωτεινή

50. Πάντζιου Γραμμάτη

51. Παπαγεωργίου Παυσανίας

52. Παπαδοπούλου Άννα

53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης

54. Πεππέ Γιάννα

55. Πετρακάκης Μανώλης

56. Πλειώνης Μανώλης

57. Ρέντζου Εύα

58. Σαλπέας Γιάννης

59. Σαουλίδης Αντώνης

60. Σκανδάμης Μαρίνος

61. Στυλιανού Άρης

62. Τεμπονέρας Διονύσης

63. Τζήμητρας Χάρης

64. Τόσκας Μίλτος

65. Τούμπουρος Κώστας

66. Τουμασάτου Μαριάννα

67. Τουρλίδης Γεώργιος

68. Τρίαντος Νίκος

69. Τσαγκλή Χριστίνα

70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

71. Τσουρούτας Νίκος

72. Φωτονιάτα Ευγενία

73. Χαΐδος Γιάννης

74. Χειλάκης Αιμίλιος

75. Χριστοδούλου Χρήστος