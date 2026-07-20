Σε φουλ προεκλογικό πρόγραμμα ο Ανδρουλάκης - Κινήσεις αφύπνισης των μελών από το ΠΑΣΟΚ

Με επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, όπου ως γνωστόν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές θα έχει απουσίες λόγω αποχωρήσεων (Χάρης Καστανίδης και Αντώνης Σαουλίδης) αλλά και νέες προσθήκες από τον ΣΥΡΙΖΑ (Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς) ξεκινά πολιτικά την εβδομάδα του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ενδεικτικό της αυξημένης βαρύτητας που δίνει η Χαριλάου Τρικούπη για την εν λόγω εκλογική περιφέρεια και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα είναι το γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσα σε ένα μήνα, καθώς την είχε επισκεφθεί ξανά και στα μισά του Ιουνίου, όταν μάλιστα ένα μέρος του προγράμματός του είχε αφιερωθεί σε κομματικές συναντήσεις για τις υποψηφιότητες και τις λίστες. Επίσης, προ μερικών ημερών το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με διοργανώτρια την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Κώστα Σκανδαλίδη, δίνοντας στη δημοσιότητα και κατάλογο 46 ατόμων που προσχωρούν ή συμπορεύονται με το εγχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική αλλαγή.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου και με το θερμόμετρο να δείχνει συνθήκες καύσωνα, συνεχίζει με φουλ πρόγραμμα και αμείωτους ρυθμούς την δραστηριότητά του, με περιοδείες, πολιτικές δράσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Εξάλλου, όπως έγραψε ο FLASH, μέχρι το ημερολόγιο να δείξει 10 Αυγούστου, διάλειμμα χαλάρωσης δεν προβλέπεται.

Το φθινόπωρο για το ΠΑΣΟΚ αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο, αφού εκτός του ενδεχομένου πρόωρης προσφυγής σε κάλπες, που επιβάλλει εγρήγορση και ετοιμότητα, υπάρχει και ο στόχος της ανατροπής της σημερινής δημοσκοπικής εικόνας που το δείχνει τρίτο, κάτι που προβληματίζει την ηγεσία, τα στελέχη και του φίλους της παράταξης.

Τηλεφωνήματα στα μέλη

Σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης των μελών και αύξησης της δυναμικής στη βάση, με κεντρική απόφαση που ελήφθη πρόσφατα, από το οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη τηλεφωνούν στα περίπου 300 χιλιάδες μέλη που είχαν λάβει μέρος στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, διερευνώντας το ενδεχόμενο πιο ενεργού συμμετοχής και στήριξης της προσπάθειας που κάνει το κόμμα. Στόχος του επικεφαλής Ηρακλή Δρούλια, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σε κομματική συνεδρίαση, είναι να ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμα περίπου το 10%, δηλαδή γύρω στα 30 χιλιάδες μέλη.

Στο μεταξύ, αύριο Τρίτη η στρατηγική της ταυτόχρονης ανάδειξης των προγραμματικών θέσεων και της αποδόμησης των κυβερνητικών πεπραγμένων θα βάλει στο επίκεντρο τα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής με συνέντευξη Τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη από τους Νίκο Ανδρουλάκη, Γιάννη Μανιάτη, Φραγκίσκο Παρασύρη, Κώστα Μαθιουδάκη και Κώστα Τσουκαλά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή θα μιλήσει στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της διαδικασίας και θα έρθει για ακόμη μια φορά αντιμέτωπος με τον πρωθυπουργό, ενώ στα ύψη διατηρείται η σύγκρουση με την κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, από την Χαριλάου Τρικούπη δεν περνά απαρατήρητη η σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί η ΕΛΑΣ για την Παιδεία, πέντε μόλις ημέρες μετά την ημερίδα του ΠΑΣΟΚ και την κατάθεση της συνολικής του πρότασης. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί, έλεγαν οι ίδιες πηγές και με την πρόταση Ανδρουλάκη για τα δωρεάν ΜΜΜ σε νέους ως 24 ετών όπου την επόμενη ημέρα ο κ. Τσίπρας είχε υποσχεθεί δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες για όλους!