Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Δόθηκαν επτά νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ιδρυμάτων

Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε εφτά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα παραχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να επιχειρήσουν ως πανεπιστήμια στη χώρα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Συγκεκριμένα, τα μητρικά ιδρύματα τα οποία θα ανοίξουν παραρτήματα στην Ελλάδα είναι τα Georgetown University, Iowa State University of Science and Technology, Roger Williams University, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Université Sorbonne Paris Nord, University of Essex και University of Derby.

Από τις αιτήσεις για άδεια των ιδρυμάτων, τέσσερις αφορούν νέες πρωτοβουλίες, ενώ τρεις είχαν ξανακαταθέσει αίτηση και έλαβαν την άδεια μετά από επαναξιολόγησή τους κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειώνεται πως από τα 7 παραρτήματα των ιδρυμάτων, τα 6 θα λειτουργήσουν στην Αθήνα και το 1 στη Θεσσαλονίκη.

Ζαχαράκη: «Η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση είναι η πυξίδα για μια νέα πορεία»

Με αφορμή τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών φορέων στον τομέα της Ανώτατης Παιδείας, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Πέρυσι κάναμε το πρώτο βήμα. Φέτος αποδεικνύουμε ότι η ιστορική αυτή μεταρρύθμιση δεν ήταν μια μόνο στιγμή, αλλά η πυξίδα για μια νέα πορεία στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Με αυστηρή αξιολόγηση, υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια και πλήρη σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, διαμορφώνουμε ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προς όφελος των νέων ανθρώπων της πατρίδας μας.

Η θετική αξιολόγηση των τεσσάρων νέων αιτήσεων, καθώς και η επιτυχής επαναξιολόγηση τριών κορυφαίων διεθνών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται με συνέπεια, αξιοπιστία και απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις και εξαιρέσεις, αλλά κανόνες που ισχύουν για όλους. Δημιουργούμε σταθερά τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας από αρνητική διεθνής εξαίρεση τις προηγούμενες δεκαετίες, να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο που προσελκύει κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύει την εξωστρέφεια, την έρευνα, την καινοτομία και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές και τις Ελληνίδες φοιτήτριες. Για εμάς το πραγματικό διακύβευμα δεν ήταν ποτέ η αντιπαράθεση ανάμεσα στο δημόσιο και το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, προχωράμε παράλληλα στη μεγαλύτερη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου των τελευταίων δεκαετιών.

Με αυξημένη χρηματοδότηση, σημαντικές επενδύσεις στη φοιτητική μέριμνα, νέες εστίες, σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες, αποδεικνύουμε καθημερινά ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η ουσία ήταν και παραμένει μια: περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη γνώση, περισσότερη εξωστρέφεια και περισσότερες επιλογές για κάθε νέο άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ