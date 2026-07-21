«Ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini» - Ο Κουτσούμπας απαντά στον Μητσοτάκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Aπάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη δίνει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα, αναφορικά με την ομιλία του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στις 20/7/2026, όπου ανέφερε ότι «τη λέξη Τεχνητή Νοημοσύνη - AI δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση...».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαντά μέσω TikTok:

«Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: “Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;”.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης "δεν άκουσε" εδώ και κάποια χρόνια…

Το πρόβλημα, κ. Μητσοτάκη, δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει! Γιατί, κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα! Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή: Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων; Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές!

ΥΓ. Πάντως, σε όλους εσάς τους υπόλοιπους, που δε μασάτε από τα ψέματα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, σας προτείνουμε να προμηθευτείτε την έκδοση από την ημερίδα της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2024… Αξίζει!».

@twra_kke 📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την Τεχνητή Νοημοσύνη 🗨️ Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini, γιατί αν σας πούμε το DeepSeek θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην Πρεσβεία, και γράψτε: «Ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την Τεχνητή Νοημοσύνη;». ‼️ Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο Μητσοτάκης "δεν άκουσε" εδώ και κάποια χρόνια… ✊ Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία, απαιτεί ριζικές ανατροπές! ♬ original sound - Τώρα ΚΚΕ!

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ