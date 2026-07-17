Γνωστή κλινική στην Αμερική αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για καλύτερη φροντίδα των ασθενών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη διεκδικεί ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην ιατρική, με τη Mayo Clinic να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των γιατρών και την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών. Το κορυφαίο αμερικανικό νοσοκομειακό ίδρυμα εφαρμόζει ήδη δεκάδες συστήματα AI, τα οποία υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας σε κρίσιμες διαδικασίες, από την προετοιμασία μιας επίσκεψης μέχρι την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων.

Το εργαλείο που «διαβάζει» χιλιάδες σελίδες σε λίγα λεπτά

Ένα από τα πιο καινοτόμα συστήματα είναι το Record Time, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται μεγάλους όγκους ιατρικών αρχείων και να δημιουργεί οργανωμένες περιλήψεις για κάθε ασθενή, σύμφωνα με το CNN.

Πολλοί ασθενείς που απευθύνονται στη Mayo Clinic αναζητούν δεύτερη ή και τρίτη ιατρική γνώμη, προσκομίζοντας εκατοντάδες σελίδες εξετάσεων και γνωματεύσεων από διαφορετικά νοσοκομεία. Το νέο εργαλείο ταξινομεί αυτόματα τα έγγραφα σε χρονολογική σειρά, αναδεικνύει τις σημαντικότερες πληροφορίες και διευκολύνει σημαντικά την αναζήτησή τους.

Σύμφωνα με τον παθολόγο και αντιπρόεδρο Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής της Mayo Clinic, Δρ. Alexander Ryu, το σύστημα μπορεί να εξοικονομεί από πέντε έως και τριάντα λεπτά προετοιμασίας πριν από κάθε επίσκεψη, επιτρέποντας στους γιατρούς να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους ίδιους τους ασθενείς.

Microsoft and Mayo Clinic are teaming up tto build an AI model trained specifically on medical data, including records, research and the expertise of the hospital’s clinicians, which they say will help both patients and providers. https://t.co/vxB4Kov8nk pic.twitter.com/9RGP5TSFj4 — CNN (@CNN) June 2, 2026

Περισσότερα από 150 εργαλεία AI σε λειτουργία

Η Mayo Clinic δεν περιορίζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Όπως αναφέρει ο ιατρικός διευθυντής του προγράμματος Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, Δρ. Matthew Callstrom, το νοσοκομείο έχει αναπτύξει περίπου 150 διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εφαρμογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την ανάλυση ιατρικών εικόνων και τη διαχείριση κλινικών δεδομένων μέχρι την αυτοματοποίηση διοικητικών εργασιών, μειώνοντας τον χρόνο που αφιερώνει το ιατρικό προσωπικό στη γραφειοκρατία.

Στόχος η έγκαιρη διάγνωση σοβαρών ασθενειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερευνητικά προγράμματα που αξιοποιούν την AI για την ανίχνευση ασθενειών σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Η Mayo Clinic πραγματοποιεί κλινική δοκιμή για σύστημα που θα μπορούσε να εντοπίζει ενδείξεις καρκίνου του παγκρέατος χρόνια πριν από τη συμβατική διάγνωση, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης.

Παράλληλα, άλλα μοντέλα αναλύουν δεδομένα από ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ώστε να εντοπίζουν ασθενείς που κινδυνεύουν να εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή, μια πάθηση που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία

Παρά τις σημαντικές δυνατότητες της τεχνολογίας, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της υγείας εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αξιοπιστία των συστημάτων.

Η Mayo Clinic υποστηρίζει ότι όλα τα εργαλεία αξιολογούνται με διαδικασίες αντίστοιχες των κλινικών δοκιμών, ενώ συνεχίζουν να παρακολουθούνται και μετά την εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική. Παράλληλα, οι γιατροί διατηρούν τον τελικό λόγο στις αποφάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως υποκατάστατο της ιατρικής κρίσης.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων και να ενισχύσει την ακρίβεια των διαγνώσεων. Ωστόσο, η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τη σωστή εφαρμογή της, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη που θα εμπνεύσει τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στους ασθενείς.