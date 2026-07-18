FT: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταστρέφει τις θέσεις εργασίας νεοεισερχόμενων, τις μεταμορφώνει

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) άρχισε να αυτοματοποιεί τις βασικές, επαναλαμβανόμενες εργασίες που παραδοσιακά ανατίθεντο σε νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, πολλοί προέβλεψαν ένα σενάριο «αποκάλυψης» για τους νέους πτυχιούχους.



Πράγματι, πολλές εταιρείες στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών πάγωσαν προσωρινά τις προσλήψεις προσωπικού σε χαμηλόβαθμες θέσεις, προσπαθώντας να κατανοήσουν τη νέα δυναμική.



Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα των Financial Times αποκαλύπτει μια διαφορετική και πολύ πιο αισιόδοξη πραγματικότητα: η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαλείφει αυτές τις θέσεις εργασίας, αλλά επαναπροσδιορίζει ριζικά το περιεχόμενό τους.



Από τον φόβο στην ανάπτυξη



Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αρχική επιφυλακτικότητα των εργοδοτών δίνει πλέον τη θέση της σε μια δυναμική ανάκαμψη. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι οι νέοι εργαζόμενοι φέρνουν μαζί τους μια φυσική εξοικείωση με την τεχνολογία που είναι απολύτως απαραίτητη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.



Αντί για τη μείωση που πολλοί φοβούνταν, οι προσλήψεις αποφοίτων παρουσιάζουν αύξηση 5,6% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NACE. Παράλληλα, οι εταιρείες που υιοθετούν ενεργά την τεχνητή νοημοσύνη τείνουν να επεκτείνουν το προσωπικό τους, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 10,2% στο σύνολο του δυναμικού τους.



Η θετική αυτή επίδραση αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις νεοεισερχόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες σε αυτές τις τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις καταγράφουν άνοδο της τάξεως του 12%.



Φωτ.: Reuters

Πώς «ωριμάζουν» οι νέοι ρόλοι των εργαζομένων



Η πιο σημαντική αλλαγή δεν αφορά τον αριθμό των θέσεων, αλλά τις απαιτούμενες δεξιότητες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Θέσεων Εργασίας AI της PwC, οι εισαγωγικοί ρόλοι σε τομείς που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν χαρακτήρα, αποκτώντας χαρακτηριστικά που κάποτε απαιτούνταν μόνο από έμπειρα στελέχη.



Αρχικά, παρατηρείται μια έντονη απαίτηση για ανώτερες δεξιότητες, με τους νέους υπαλλήλους να καλούνται να επιδείξουν κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης αποφάσεων από την πρώτη κιόλας ημέρα.



Μάλιστα, η ζήτηση για αυτές τις δεξιότητες είναι 7 φορές πιο πιθανή σε αγγελίες για junior θέσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνολογία αναλαμβάνει πλέον τις διεκπεραιωτικές εργασίες, επιτρέποντας στους νέους να λειτουργούν ως αξιολογητές και ελεγκτές των αποτελεσμάτων που παράγει το AI, αντί για απλοί εκτελεστές.



Πώς προσαρμόζονται οι επιχειρήσεις



Για να πλοηγηθούν επιτυχώς σε αυτή τη νέα εποχή, οι οργανισμοί πρέπει να επανασχεδιάσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις διαδικασίες πρόσληψης, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες.



Πρώτον, απαιτείται ένας ριζικός επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης. Οι εταιρείες δεν πρέπει να αναλώνουν χρόνο εκπαιδεύοντας τους νέους σε εργασίες που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ολοκληρώσει σε δευτερόλεπτα, αλλά να εστιάζουν στην ανάπτυξη της κρίσης τους.



Δεύτερον, είναι απαραίτητη η δημιουργία «γεφυρών εμπειρίας» μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) και πρακτικών προσομοιώσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθεί η παραδοσιακή βάση εκμάθησης του επαγγέλματος.



Τρίτον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στην ψηφιακή εξοικείωση, επιλέγοντας υποψηφίους που δεν χρησιμοποιούν απλώς τα εργαλεία, αλλά κατανοούν σε βάθος τα όρια και τις πιθανές αστοχίες τους.



Ποιοι είναι οι κίνδυνοι



Σε αυτή τη γρήγορη μετάβαση ελλοχεύουν δύο σημαντικοί κίνδυνοι που οι επιχειρήσεις πρέπει να προλάβουν.



Ο πρώτος είναι το «χάσμα εμπειρίας». Εάν οι εταιρείες σταματήσουν να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν juniors επειδή το AI κάνει τη δουλειά τους πιο γρήγορα, σε μερικά χρόνια θα βρεθούν αντιμέτωπες με την παντελή έλλειψη έμπειρων στελεχών για να διοικήσουν τις επιχειρήσεις.



Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η υπερβολική εμπιστοσύνη στα εργαλεία, καθώς η τυφλή αποδοχή των αποτελεσμάτων που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά στρατηγικά σφάλματα.



Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει την αρχή της επαγγελματικής πορείας, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες για τους νέους εργαζόμενους.

Η έγκυρη εφημερίδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν κλείνει την πόρτα στους νέους επαγγελματίες, αλλά αντιθέτως ανεβάζει το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας τους. Οι νικητές της νέας εποχής θα είναι οι εταιρείες που θα αντιμετωπίσουν τους juniors όχι ως φθηνά χέρια για διεκπεραιωτικές εργασίες, αλλά ως «χειριστές» τεχνολογίας που μπορούν να προσφέρουν άμεση αξία μέσω της κριτικής τους σκέψης.