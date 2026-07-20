Σχολική περιφέρεια στη Νέα Υόρκη πειραματίζεται με δασκάλους-ρομπότ στα σχολεία

Μια δημόσια σχολική περιφέρεια στη Νέα Υόρκη ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα με ανθρωποειδές ρομπότ «βοηθό διδασκαλίας» και πλατφόρμα AI, δοκιμάζοντας στην πράξη πώς η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μπει στην τάξη δίπλα στους καθηγητές. Το project θεωρείται από τις αρχές και την εταιρεία Realbotix ως πειραματικό βήμα προς ένα πιο διαδραστικό, εξατομικευμένο μοντέλο μάθησης για μαθητές λυκείου.



Πιλοτικό πρόγραμμα με ρομπότ δάσκαλο στη Νέα Υόρκη

Το πιλοτικό τρέχει στο Salamanca City Central School District, μέσα στην περιοχή Seneca, και συνδυάζει την πλατφόρμα Optio της Realbotix με ένα ανθρωποειδές ρομπότ της σειράς M. Το ρομπότ λειτουργεί ως βοηθός διδασκαλίας, έχει φυσική παρουσία στην τάξη, ενώ ο Optio προσφέρει ταυτόχρονα ρόλο ψηφιακού, εξατομικευμένου δασκάλου για χρήση τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Στόχος του προγράμματος είναι αρχικά η υποστήριξη μαθημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, με σχέδιο επέκτασης σε περίπου 500 μαθητές λυκείου μέχρι το φθινόπωρο του 2026. Η Realbotix και η σχολική περιφέρεια το παρουσιάζουν ως σημαντικό βήμα στην εκπαιδευτική τεχνολογία, όπου οι μαθητές δεν αλληλεπιδρούν μόνο με το λογισμικό, αλλά με ένα AI σύστημα που έχει φυσική παρουσία και εκφράσεις.



Πώς λειτουργεί ο Optio και το ανθρωποειδές ρομπότ

Ο Optio δίνει στους μαθητές πρόσβαση σε εξατομικευμένα ψηφιακά avatar, εκπαιδευμένα πάνω στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της σχολικής περιφέρειας. Μέσα από αυτά, προσφέρει εξατομικευμένες οδηγίες, επεξήγηση εννοιών, βοήθεια στις εργασίες, πολυγλωσσική υποστήριξη και πρόσβαση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε ακαδημαϊκή βοήθεια για την ενισχυτική διδασκαλία. Το ανθρωποειδές ρομπότ M Series είναι σχεδιασμένο για αλληλεπίδραση δια ζώσης στην τάξη, με φυσική επεξεργασία γλώσσας, εκφραστικές κινήσεις προσώπου και διάλογο σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές. Μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις, να συμμετέχει σε δραστηριότητες, να βοηθά στην επανάληψη υλικού και να υποστηρίζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.



Ασφάλεια, εποπτεία και ρόλος των καθηγητών

Η Realbotix τονίζει ότι το σύστημα διαθέτει ειδικές «δικλείδες ασφαλείας» για το εκπαιδευτικό περιβάλλον: προστασία από ακατάλληλες απαντήσεις, μηχανισμούς για να φιλτράρονται ανακριβή αποτελέσματα και στενή εποπτεία από τη σχολική περιφέρεια. Οι απαντήσεις του Optio και του ρομπότ ευθυγραμμίζονται με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου και στον τρόπο χρήσης μέσα στην τάξη.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το ανθρωποειδές ρομπότ δεν έρχεται να αντικαταστήσει τους δασκάλους, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά, αναλαμβάνοντας επαναληπτικές ή εξατομικευμένες δραστηριότητες και αφήνοντας στους εκπαιδευτικούς περισσότερο χρόνο για δημιουργική, ανθρώπινη διδασκαλία.