Ρούχα που φοριούνται μόνα τους σε 10 δευτερόλεπτα - Η τεχνολογία που θυμίζει επιστημονική φαντασία

Μια πρωτοποριακή τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε ανέπτυξαν ερευνητές από τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας ρούχα που μπορούν να φορεθούν αυτόματα, χωρίς τη χρήση των χεριών ή τη βοήθεια τρίτων.

Η καινοτομία αναπτύχθηκε από ερευνητές του KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) και του Stanford University και βασίζεται σε μαλακές και εύκαμπτες «αναρριχώμενες» σωληνώσεις (vines), οι οποίες είναι ενσωματωμένες στα ρούχα και ενεργοποιούνται μέσω πίεσης αέρα.

Όταν οι σωληνώσεις γεμίσουν με αέρα, κινούν το ύφασμα πάνω στο σώμα του χρήστη, με τρόπο που θυμίζει κισσό που αναρριχάται σε μια επιφάνεια. Η διαδικασία λειτουργεί ακόμη και όταν το άτομο βρίσκεται σε κίνηση και δεν παραμένει ακίνητο.

A Stanford researcher has developed self-dressing clothing that can move on its own, an invention that could one day help people with mobility challenges and workers in specialized jobs. pic.twitter.com/DamtFqCmJC — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 18, 2026

Η ιδέα γεννήθηκε... πάνω σε ένα ποδήλατο

Ο επικεφαλής συγγραφέας της σχετικής επιστημονικής μελέτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής του KAIST, Κιμ Ναμ Γκιουν (Kim Nam Gyun), αποκάλυψε ότι η ιδέα προέκυψε από μια καθημερινή εμπειρία.

«Όταν έκανα ποδήλατο άρχισε να βρέχει και σκέφτηκα πόσο χρήσιμο θα ήταν αν ένα αδιάβροχο μπορούσε να φορεθεί αυτόματα ενώ οδηγούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

REUTERS/Kim Soo-hyeon

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ρομποτικό σύστημα παραμένει σε στενή επαφή με το σώμα και «ντύνει» τον χρήστη γυρίζοντας το ρούχο από την ανάποδη καθώς κινείται, γεγονός που του επιτρέπει να ακολουθεί σταθερά το σχήμα του σώματος.

Η πλήρης διαδικασία ένδυσης διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη ατόμων με κινητικές δυσκολίες, αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους όπου απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως οι εγκαταστάσεις παραγωγής μικροτσίπ (cleanrooms) και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταδίδει το Reuters.

Όπως επισημαίνουν, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι ότι δεν απαιτεί από τον χρήστη να παραμένει ακίνητος, ενώ λειτουργεί χωρίς πολύπλοκους αλγόριθμους ελέγχου, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία πιο απλή και πρακτική για μελλοντική αξιοποίηση.