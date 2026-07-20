H EE εξαιρεί από τη νομοθεσία για τις αποσπώμενες μπαταρίες τα smartwatches και τα smartbands

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσθέτει νέες εξαιρέσεις στον κανονισμό για τις αποσπώμενες μπαταρίες, επιτρέποντας σε κατηγορίες όπως smartwatches, fitness trackers και ορισμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια να μην απαιτούν αυτήν την παράμετρο. Παρ’ όλα αυτά, οι μπαταρίες αυτών των συσκευών θα πρέπει να παραμένουν αντικαταστάσιμες από ανεξάρτητους επαγγελματίες επισκευής, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος της ΕΕ.



Τι προβλέπει ο αρχικός κανονισμός για τις μπαταρίες

Ο νέος Κανονισμός της ΕΕ για τις μπαταρίες προβλέπει ότι όλες οι μπαταρίες σε φορητές συσκευές που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά κανόνα, να μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από τους χρήστες. Η ρύθμιση αυτή συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας, μείωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων και ενίσχυσης του δικαιώματος επισκευής, ώστε συσκευές όπως smartphones και tablets να μπορούν να «ζήσουν» περισσότερο μέσω αλλαγής μπαταρίας. Ήδη υπήρχαν εξαιρέσεις για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε «υγρές συνθήκες» (π.χ. ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες) ή για ιατροτεχνολογικές συσκευές, όπου η ευκολία πρόσβασης στη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, η μπαταρία δεν χρειάζεται να είναι αντικαταστάσιμη από τον χρήστη, αλλά θα πρέπει να μπορεί να αντικατασταθεί από ανεξάρτητο επαγγελματία τεχνικό.



Οι νέες εξαιρέσεις: wearables, παιχνίδια και εξοπλισμός

Με τη νέα απόφασή της, η Επιτροπή προσθέτει έξι επιπλέον κατηγορίες προϊόντων στη λίστα εξαιρέσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται wearables όπως smartwatches, fitness trackers, smart glasses και άλλες μικρές φορητές συσκευές, ορισμένα ηλεκτρικά παιχνίδια, όπου το άνοιγμα της συσκευής από παιδιά θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους ασφάλειας και βιομηχανικός εξοπλισμός εντός της οδηγίας ATEX. Σύμφωνα με την Επιτροπή, σε αυτές τις συσκευές το άνοιγμα του περιβλήματος για πρόσβαση στη μπαταρία μπορεί να καταστρέψει την ίδια τη μπαταρία, να υπονομεύσει την αντοχή στο νερό ή να αυξήσει σημαντικά κινδύνους για παιδιά, ασθενείς ή εργαζομένους σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Γι’ αυτό, επιτρέπεται η διατήρηση συμπαγών, σφραγισμένων σχεδιασμών, υπό την προϋπόθεση ότι ένας ανεξάρτητος τεχνικός έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της μπαταρίας χωρίς «βίαιες» επεμβάσεις.



Τι σημαίνει αυτό για smartwatches και fitness trackers

Οι αλλαγές πρακτικά σημαίνουν ότι συσκευές όπως τα Apple Watch, πολλά Android smartwatches και fitness bands δεν θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν το νέο κανόνα στα επόμενα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στην ΕΕ. Η Επιτροπή αναφέρει ότι σε τόσο μικρά, σφραγισμένα wearables, η απαίτηση για εύκολη πρόσβαση στη μπαταρία από τον τελικό χρήστη θα μπορούσε να υπονομεύσει την αντοχή στο νερό, την ανθεκτικότητα και την δομική ασφάλεια της συσκευής. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν «αθωώνει» πλήρως τους κατασκευαστές: οι μπαταρίες παραμένουν υποχρεωτικά αποσπώμενες και αντικαταστάσιμες από ανεξάρτητους επαγγελματίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται σχεδιασμοί με πλήρως «ενσωματωμένες» μπαταρίες που είναι πρακτικά αδύνατον να αφαιρεθούν.



Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα στην ΕΕ

Ο κανονισμός με τις νέες εξαιρέσεις έχει σταλεί σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, τα οποία έχουν περιθώριο δύο μηνών για να ασκήσουν αντίρρηση. Αν δεν υπάρξει ένσταση, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο του ευρύτερου κανονισμού για τις μπαταρίες. Παράλληλα, η Επιτροπή ετοιμάζει επικαιροποίηση των οδηγιών για τη σχεδίαση αφαιρούμενων και αποσπώμενων/αντικαταστάσιμων μπαταριών, ώστε να καθοδηγήσει τους κατασκευαστές για το πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι νέες εξαιρέσεις.