ΕΕ κατά Meta: Ζητά να αφαιρεθούν τα «εθιστικά» στοιχεία από Facebook και Instagram

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προκαταρκτικό πόρισμα ότι η Meta παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), καθώς ο σχεδιασμός του Facebook και του Instagram ενισχύει την εθιστική χρήση και δεν προστατεύει επαρκώς την ψυχική υγεία των χρηστών, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται λειτουργίες όπως το «infinite scroll» «ατελείωτη κύλιση», το «autoplay» «αυτόματη αναπαραγωγή», οι «push notifications» «ειδοποιήσεις προώθησης» και οι ιδιαίτερα εξατομικευμένοι αλγόριθμοι προτάσεων περιεχομένου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν τους χρήστες σε «λειτουργία αυτόματου πιλότου» και ενθαρρύνουν την υπερβολική ή εμμονική χρήση των πλατφορμών.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Meta δεν αξιολόγησε επαρκώς τους κινδύνους για τη σωματική και ψυχική ευημερία των χρηστών. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η εταιρεία δεν έλαβε επαρκώς υπόψη στοιχεία για τη νυχτερινή χρήση του Facebook και του Instagram από εφήβους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα «Reels» «σύντομα βίντεο» και τα «Stories» «Ιστορίες»μπορούν να ενισχύσουν την παρατεταμένη ενασχόληση με το περιεχόμενο.

Η Κομισιόν έκρινε επίσης ότι τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης του χρόνου χρήσης μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν, ακόμη και όταν ενεργοποιούνται αυτόματα για ανήλικους χρήστες. Παράλληλα, τα γονικά φίλτρα θεωρήθηκαν αποτελεσματικά μόνο για γονείς με επαρκείς τεχνικές γνώσεις και χρόνο να ασχοληθούν με τις σχετικές ρυθμίσεις.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Henna Virkkunen, δήλωσε ότι η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των Ευρωπαίων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας ότι ο DSA προβλέπει σαφείς υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση του εθιστικού σχεδιασμού.

Η Meta έχει πλέον το δικαίωμα να απαντήσει στα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής. Εφόσον διαπιστωθεί οριστικά παραβίαση του DSA, η εταιρεία κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της, ενώ ενδέχεται να υποχρεωθεί να αλλάξει τον σχεδιασμό βασικών λειτουργιών του Facebook και του Instagram στην Ευρωπαϊκή Ένωση.