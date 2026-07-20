Βαρύ πρόστιμο 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress από την Κομισιόν για μη ασφαλή προϊόντα

Πρόστιμο ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην AliExpress, κρίνοντας ότι η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της διάθεσης παράνομων, μη ασφαλών και απομιμητικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η απόφαση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και να υποχρεώσει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να εφαρμόζουν αυστηρότερους ελέγχους.

Έρευνα από το 2024

Η έρευνα της Κομισιόν ξεκίνησε το 2024, με τις ευρωπαϊκές αρχές να εξετάζουν κατά πόσο η AliExpress συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο DSA στις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η εταιρεία δεν αξιολόγησε επαρκώς τους κινδύνους που συνδέονται με την πώληση παράνομων προϊόντων, ενώ δεν διέθετε αποτελεσματικό μηχανισμό για τον γρήγορο εντοπισμό και την απομάκρυνσή τους από την πλατφόρμα.

Παράλληλα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η AliExpress υποεκτίμησε τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για τον έλεγχο του τεράστιου όγκου καταχωρίσεων προϊόντων.

Επικίνδυνα παιχνίδια, καλλυντικά και απομιμήσεις

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στην πλατφόρμα συνέχισαν να διακινούνται μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων, μεταξύ των οποίων επικίνδυνα παιχνίδια, μη ασφαλή καλλυντικά και απομιμήσεις επώνυμων προϊόντων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, προϊόντα που είχαν ήδη επισημανθεί ως προβληματικά παρέμεναν διαθέσιμα προς πώληση για εβδομάδες, γεγονός που, σύμφωνα με την Κομισιόν, αύξανε τον κίνδυνο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Οι ευρωπαϊκές αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι η πολιτική κυρώσεων της εταιρείας δεν εφαρμοζόταν αποτελεσματικά, επιτρέποντας σε πωλητές που είχαν εντοπιστεί να διαθέτουν παράνομα προϊόντα να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.

Ανεπαρκές το σύστημα κατά των απομιμήσεων

Στο μικροσκόπιο βρέθηκε και ο μηχανισμός επαλήθευσης σημάτων της AliExpress, ο οποίος έχει στόχο να αποτρέπει την πώληση προϊόντων απομίμησης.

Η Κομισιόν έκρινε ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά, καθώς αρκετοί πωλητές κατάφερναν να παρακάμπτουν τους ελέγχους και να διαθέτουν απομιμητικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου

Η AliExpress καλείται πλέον να καταθέσει έως τις 20 Οκτωβρίου 2026 σχέδιο δράσης με τα μέτρα που θα εφαρμόσει για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετά την υποβολή του σχεδίου, η Κομισιόν θα αξιολογήσει εντός δύο μηνών αν οι δεσμεύσεις της εταιρείας επαρκούν ή αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Η απάντηση της AliExpress

Η εταιρεία, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Euronews, υποστήριξε ότι έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων, στη μείωση των κινδύνων και στην προστασία των καταναλωτών.

Παράλληλα, δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαρακτήρισε το πρόστιμο δυσανάλογο, υποστηρίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη υλοποιήσει για τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου. Όπως ανέφερε, εξετάζει την απόφαση και αξιολογεί όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα.

Πίεση στους κινεζικούς κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίου τέλους 3 ευρώ στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Το νέο μέτρο, σε συνδυασμό με την αυστηρότερη εφαρμογή του DSA, αυξάνει σημαντικά την πίεση στις μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η AliExpress, η Shein και η Temu, οι οποίες καλούνται να ενισχύσουν τους ελέγχους τους και να διασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Με πληροφορίες απο το Euronews.