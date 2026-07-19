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«Μπλακ άουτ» στο Facebook: Χιλιάδες χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης

Τεχνολογία Facebook Social Media

«Μπλακ άουτ» στο Facebook: Χιλιάδες χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης

Προβλήματα πρόσβασης στο Facebook αναφέρουν χρήστες, καθώς η πλατφόρμα παρουσιάζει δυσλειτουργίες στη σύνδεση.

unsplash
unsplash
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Προβλήματα στη λειτουργία του Facebook αντιμετωπίζουν το πρωί της Κυριακής αρκετοί χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα από τους λογαριασμούς τους και στη συνέχεια δεν κατάφεραν να επανασυνδεθούν.

Η δυσλειτουργία φαίνεται να αφορά τη διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία του προβλήματος.

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Οι χρήστες συνεχίζουν να αναφέρουν προβλήματα πρόσβασης, ενώ αναμένεται ενημέρωση από την εταιρεία για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Facebook.

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