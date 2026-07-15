Εργαζόμενοι της Meta καταγγέλλουν πως εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης τους απολύει επειδή πήραν άδεια

Με δυστοπικό σενάριο ταινίας μοιάζει η είδηση που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω της καταγγελίας δεκάδων εργαζομένων που απολύθηκαν από τη Meta.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, ο ψηφιακός κολοσσός έχει θέσει σε χρήση εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης τα οποία συλλέγουν στοιχεία και δεδομένα των εργαζομένων προκειμένου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις.

Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση, λειτουργία και σχεδιασμό της εργασίας έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις το τελευταίο διάστημα που όλο και εντείνεται η χρήση της, με τις ανησυχίες να εστιάζουν τόσο σε θέματα παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, όσο και μιας «ψυχρής» ανάλυσης που πολλάκις οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις επειδή δεν συνυπολογίζει όλες τις ανθρώπινες παραμέτρους.

«Ψυχροί» υπολογισμοί

Το ιδιαίτερο στοιχείο, όμως, στην τωρινή υπόθεση με τους εργαζόμενους της Meta είναι πως, σύμφωνα με την καταγγελία των ίδιων, τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης εστίασαν σε υπαλλήλους που είχαν ζητήσει πριν ειδική άδεια ή άδεια μητρότητας ή ειδικές διευθετήσεις για λόγους αναπηρίας και οι οποίοι οδηγήθηκαν μετά σε απόλυση.

Δεκάδες εργαζόμενοι κατέθεσαν γι' αυτό τον λόγο αγωγή κατά της εταιρείας τη Δευτέρα (13/7) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται στη μείωση του προσωπικού της Meta κατά περίπου 8.000 εργαζομένους φέτος.

«Η Meta δεν κατάρτισε τη λίστα των απολύσεων βάσει της εμπεριστατωμένης κρίσης στελεχών που γνώριζαν το αντικείμενο της εργασίας», αναφέρει η αγωγή σύμφωνα με τον Guardian, αλλά αντ' αυτού χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για την απόδοση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Τέτοια δεδομένα, όμως, δεν υφίστανται για εργαζομένους που βρίσκονται σε ιατρική ή οικογενειακή άδεια, ενώ και σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναμενόμενο οι επιδόσεις να είναι πιο χαμηλές (πχ ασθένεια, αναπηρία κ.ά), αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν «ενδιαφέρεται» γι' αυτούς τους παράγοντες, βλέποντας μόνο τους τελικούς αριθμούς.

Διεκδίκηση επαναπρόσληψης και αποζημίωσης

«Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι εργαζόμενοι που έλαβαν προστατευόμενες άδειες να επιλεγούν δυσανάλογα για απόλυση, με βάση βαθμολόγηση που όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη τις προστατευόμενες άδειές τους, αλλά στην πραγματικότητα τιμώρησε τους εργαζόμενους για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους σε αυτές τις άδειες», αναφέρει η καταγγελία σύμφωνα με τον Guardian.

Οι ενάγοντες εργαζόμενοι ζητούν τώρα μια προκαταρκτική δικαστική απόφαση που θα εμποδίζει τη Meta να οριστικοποιήσει τις απολύσεις ενόσω αυτοί διεκδικούν τις αξιώσεις τους, μαζί με αποζημίωση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει επαναπρόσληψη, αναδρομικές αποδοχές, απώλεια μετοχικού κεφαλαίου, επιδόματα και άλλες αποζημιώσεις.