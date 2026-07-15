Ισπανία και Γιβραλτάρ γκρεμίζουν τα σύνορα μετά από 117 χρόνια - H ιστορική συμφωνία μετά το Brexit

Μια νέα εποχή ξεκινά για το Γιβραλτάρ και την Ισπανία, καθώς τέθηκε σε ισχύ η ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, καταργώντας τους συνοριακούς ελέγχους και το φυσικό φράγμα που χώριζε τις δύο πλευρές.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες και τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, αποτελώντας το αποτέλεσμα πολύχρονων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, του Γιβραλτάρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit.

Με τη νέα συμφωνία καταργούνται οι συνοριακοί και τελωνειακοί έλεγχοι στη χερσαία μεθόριο, διευκολύνοντας την ελεύθερη διέλευση κατοίκων, τουριστών και εργαζομένων.

Spain's Sanchez oversees removal of Gibraltar border checkpoint https://t.co/mn5MxeZjbh — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Η Ισπανία αναλαμβάνει τους ελέγχους Σένγκεν

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ισπανία αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ελέγχους Σένγκεν στο αεροδρόμιο και το λιμάνι του Γιβραλτάρ.

Παράλληλα, απομακρύνθηκε το συνοριακό φράγμα που χώριζε φυσικά την Ισπανία από το Γιβραλτάρ από το 1908, σηματοδοτώντας το τέλος ενός ιστορικού συμβόλου διαχωρισμού.

REUTERS/Jon Nazca/File Photo

Το Γιβραλτάρ, το οποίο παραχωρήθηκε στη βρετανική κυριαρχία με τη Συνθήκη της Ουτρέχτης το 1713, αριθμεί περίπου 40.000 κατοίκους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από περίπου 15.000 Ισπανούς εργαζόμενους που διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα.

Η κατάργηση των ελέγχων αναμένεται να δώσει τέλος στις πολύωρες ουρές που δημιουργούνταν κατά τις ώρες αιχμής, ιδιαίτερα σε περιόδους έντασης μεταξύ Μαδρίτης και Λονδίνου, ενώ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά και την οικονομία της γειτονικής περιοχής Campo de Gibraltar στην Ανδαλουσία, μεταδίδει τo BBC.

Μια σχέση με δύσκολη ιστορία

Οι σχέσεις του Γιβραλτάρ με την Ισπανία γνώρισαν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους τους το 1969, όταν ο δικτάτορας Φρανθίσκο Φράνκο διέταξε το κλείσιμο των χερσαίων συνόρων, μετά την έγκριση νέου Συντάγματος στο Γιβραλτάρ.

Η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τον χωρισμό οικογενειών και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας για Ισπανούς εργαζόμενους. Τα σύνορα άνοιξαν ξανά το 1982, ενώ μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, το 96,6% των κατοίκων του Γιβραλτάρ είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.