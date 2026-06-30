Εντυπωσιακό βίντεο: Όρκες περικύκλωσαν ιστιοφόρο, το στριφογύριζαν και κατέστρεψαν το πηδάλιο

Μία πρωτοφανή εμπειρία έζησε το πλήρωμα ενός ιστιοφόρου ανοιχτά του Γιβραλτάρ, όταν μια αγέλη ιβηρικών όρκων περικύκλωσε το σκάφος, το γύρισε επανειλημμένα γύρω από τον άξονά του και κατέστρεψε το πηδάλιό του, αφήνοντάς το χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

Η συνάντηση με τα θαλάσσια θηλαστικά διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση ενός ταξιδιού από τις Μπαχάμες προς την Ισπανία. Ο Γάλλος κινηματογραφιστής Άλεξ Εμάρ κατέγραψε με υποβρύχια κάμερα τη στιγμή που οι όρκες πλησίασαν το ιστιοφόρο και άρχισαν να δαγκώνουν το πηδάλιο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε από το κατάστρωμα, διακρίνονται τα ασπρόμαυρα θηλαστικά να ακολουθούν το σκάφος με μεγάλη ταχύτητα, να αναδύονται διαρκώς από το νερό και να κινούνται γύρω του.

Την ίδια στιγμή, το τιμόνι του ιστιοφόρου περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, καθώς το πηδάλιο έχει πλέον καταστραφεί, ενώ κομμάτια του επιπλέουν στη θάλασσα.

«Τα διέλυσαν όλα, δεν έχουμε πλέον σύστημα καθοδήγησης», ακούγεται να λέει σε ένα από τα βίντεο ο Νορβηγός αθλητής των αλεξιπτώτων πλαγιάς και των extreme sports, Γιόκε Σόμερ.

Λίγο αργότερα, ενώ το σκάφος περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, σχολιάζει με χιούμορ: «Τώρα κάνουμε περιστροφή 360 μοιρών, περνάμε υπέροχα», την ώρα που τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία τους.

Μία γυναίκα που βρισκόταν επίσης στο ιστιοφόρο ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, είναι τεράστιες», καθώς παρακολουθεί τις όρκες να κινούνται γύρω από το σκάφος.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι όρκες δεν έδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους, με εξαίρεση μία στιγμή κατά την οποία το πλήρωμα έθεσε σε λειτουργία τον κινητήρα του σκάφους.

«Έμοιαζαν περισσότερο περίεργες παρά επιθετικές»

Ο Γιόκε Σόμερ περιέγραψε την εμπειρία στους περίπου 94.000 ακολούθους του στο Instagram, αναφέροντας ότι το πλήρωμα γνώριζε πως οι ιβηρικές όρκες είναι γνωστές για τις επαφές τους με ιστιοφόρα στην περιοχή του Γιβραλτάρ, όπου έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά καταστροφής πηδαλίων.

«Είναι μια πραγματικά μοναδική εμπειρία να βλέπεις τόσες πολλές όρκες να πλησιάζουν μέσα από το νερό, γνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που τους κινεί το ενδιαφέρον είναι το σκάφος σου», έγραψε.

Όπως εξήγησε, το βίντεο που δημοσίευσε αποτελεί μόνο ένα μικρό απόσπασμα της τρίωρης συνάντησης.

«Δεν φαίνεται η πρώτη πρόσκρουση που έσπασε το πηδάλιο, οι κλήσεις κινδύνου (Mayday), η προετοιμασία για πιθανή εγκατάλειψη του σκάφους σε περίπτωση εισροής υδάτων, ούτε η προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τον κινητήρα για να σταματήσουν οι όρκες να παίζουν μαζί μας», ανέφερε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το ισχυρό χτύπημα στο πηδάλιο προήλθε από μία από τις μεγαλύτερες όρκες της αγέλης, ωστόσο σημείωσε πως είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για επιθετική ή παιχνιδιάρικη συμπεριφορά.

«Όσο το σκάφος παρασυρόταν αθόρυβα από το ρεύμα, οι όρκες έδειχναν απλώς περίεργες και παιχνιδιάρικες. Κάποιες ασχολούνταν με το πηδάλιο, άλλες έκαναν το σκάφος να περιστρέφεται, ενώ τα μικρά τους έπαιζαν με τα κομμάτια που επέπλεαν στο νερό», έγραψε.

Ο Σόμερ τόνισε ακόμη ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει βία για να απομακρύνει τα ζώα. Αντίθετα, όπως είπε, πίστευαν πως η καλύτερη λύση ήταν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αφήσουν τις όρκες να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, χωρίς να κλιμακώσουν την κατάσταση.