Επιβίωσε ένα μήνα πλέοντας «ακυβέρνητος» στη μέση του Ειρηνικού: Έπινε υδρατμούς - Πώς διασώθηκε

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης και ανθρώπινης αντοχής εκτυλίχθηκε στον Ειρηνικό το προηγούμενο διάστημα, με τον 39χρονο Κάι Σάτο να καταφέρνει να μείνει ζωντανός για ένα μήνα με το ιστιοφόρο του στη μέση του ωκεανού, με σπασμένο κατάρτι και τη μηχανή του σκάφους εκτός λειτουργίας.

Με την προσδοκία να πραγματοποιήσει το πρώτο μοναχικό του ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο Σάτο απέπλευσε στις 7 Ιουνίου από τα νησιά Καταλίνα της Καλιφόρνια, όπως δήλωσε στο Hawaii News Now.

Ωστόσο, το ταξίδι του πήρε καταστροφική τροπή όταν το κατάρτι του σκάφους έσπασε και το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για την πλοήγησή του έμεινε από μπαταρία και έκλεισε. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο 39χρονος αρχικά προσπάθησε να επιστρέψει στην ακτή με τη μηχανή, αλλά του τελείωσαν τα καύσιμα.

«Έκλαιγα για μια ολόκληρη εβδομάδα. Απλά παρασυρόμουν προς τα νότια, δυστυχισμένος», περιέγραψε ο Σάτο. Όπως είπε, ήταν τόσο απελπισμένος που σκέφτηκε ακόμα και να δώσει τέλος στη ζωή του.

«Ήμουν κυριολεκτικά σαν εύκολος στόχος, με παράσερνε απλώς το ρεύμα προς τα νότια, βγαίνοντας τελείως εκτός πορείας», ανέφερε.

Ωστόσο, η θέληση για ζωή τελικά επικράτησε. Μετά από αρκετές ημέρες, ο Σάτο άρχισε να κάνει πατέντες με τα πανιά, ενώ χρησιμοποίησε σωλήνες PVC και κουπιά καγιάκ ώστε να επισκευάσει το ιστιοφόρο.

Μετά από 20 ημέρες που το Σάτο και το σκάφος του ήταν κυριολεκτικά «φτερό στον άνεμο», το πόσιμο νερό τελείωσε και ο ίδιος ξεκίνησε να χρησιμοποιεί μια πλαστική σακούλα για να συλλέγει υδρατμούς και να τους πίνει ως νερό.

«Απλώς την έγλειφα για να επιβιώσω», τόνισε ο Σάτο, προσθέτοντας ότι έτρωγε κυρίως βρώμη, καθώς και ψάρια και καλαμάρια που ξεβράζονταν στο σκάφος του.

Όπως περιέγραψε, χρειάστηκε ένας μήνας για να φτάσει στη θαλάσσια λωρίδα ναυσιπλοΐας μεταξύ Καλιφόρνιας και Χαβάης, όπου στις 21 Ιουλίου το σκάφος του εντοπίστηκε και διασώθηκε από διερχόμενο φορτηγό πλοίο.

California Man Rescued Alive After 30 Days Adrift With Broken Mast.



A California sailor who spent a month drifting helplessly across the Pacific after his mast snapped has been rescued alive nearly 900 miles from Hawaii.



Kai Sato, 39, left Catalina Island on June 7 aiming for… pic.twitter.com/v6iIrqMqWH — JAS (@JasADRxquisites) July 27, 2026

Πώς έγινε η διάσωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Ένωσης Ναυτικών που μεταφέρει ο Guardian, στις 21 Ιουλίου, οι σκοποί βάρδιας στο πλοίο «M/V George III» εντόπισαν ένα μικρό ιστιοφόρο σε κίνδυνο.

«Κλήθηκαν όλα τα μέλη του πληρώματος για να βοηθήσουν στην ανάσυρση του μοναχικού ναυτικού Κάιτσι Σάτο πάνω από το μήκους 32 ποδών (περίπου 10 μέτρων) ιστιοφόρο του, το οποίο είχε χάσει το κατάρτι του, περίπου 900 μίλια μακριά από τη Χαβάη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως περιγράφει, το πλήρωμα στη συνέχεια «βοήθησε στην προετοιμασία των μηχανών για άμεσους ελιγμούς» ενώ «έστησε την ανεμόσκαλα του πλοίου και προετοίμασε σωσίβια, σχοινιά-οδηγούς και συσκευές ρίψης σωσιβίων για να βοηθήσει στην ανάσυρση του Σάτο».

Μόλις πλησίασαν αρκετά το σκάφος του Σάτο, «εκτόξευσαν τη συσκευή ρίψης σχοινιού προς το μέρος του» και ο ίδιος «τράβηξε το σχοινί και το έδεσε σφιχτά στην πρύμνη του σκάφους του». Στη συνέχεια, οι ναυτικοί τράβηξαν την πρύμνη του ιστιοφόρου προς την ανεμόσκαλα και ο Σάτο μπόρεσε να αποβιβαστεί και να ανέβει στο τάνκερ.

Σχέδια για το επόμενο ταξίδι

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, με τον Σάτο να εκφράζει «τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς ολόκληρο το πλήρωμα του George III που του έσωσε τη ζωή».

Ο Σάτο φιλοξενείται τώρα σε συγγενή του και -παρά την περιπέτειά του- δεν το βάζει κάτω. Σχεδιάζει ήδη ένα άλλο ταξίδι, αυτή τη φορά προς τις Φιλιππίνες με μεγαλύτερο σκάφος.