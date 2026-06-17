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Φάλαινες φυσητήρες στα νερά της Λευκάδας - Εντυπωσιακές εικόνες

Αν και ακριβώς δίπλα τους έχει σταματήσει ένα μικρό σκάφος, δεν ενοχλούνται καθόλου από την παρουσία του.

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Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Αγέλη με φάλαινες φυσητήρες, στα νερά της Λευκάδας, κατέγραψε ο φακός. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τουλάχιστον 5 φάλαινες να «πλατσουρίζουν» βόρεια του νησιού προς Παξούς.

Μάλιστα, αν και ακριβώς δίπλα τους έχει σταματήσει ένα μικρό σκάφος, δεν ενοχλούνται καθόλου και συνεχίζουν και παίζουν στο νερό.

@seminakaridi Βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς *** (έγινε ένα λαθάκι) #φάλαινες #whales #Ιόνιο #Λευκάδα #Παξοί ♬ original sound - avatar <3



Ο φυσητήρας είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο θηλαστικό που φιλοξενεί η Ελλάδα στα νερά της, με τη νότια Κρήτη να αποτελεί παγκοσμίως μοναδικό βιότοπο για το συγκεκριμένο είδος καθώς αναπαράγεται εκεί όλο τον χρόνο.

Λατρεύουν τα βαθιά νερά και εντοπίζεται κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου (στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου, δυτικά της Κρήτης και ανατολικά της Ρόδου), όπου βρίσκουν σε κατάλληλο βάθος την τροφή τους.

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