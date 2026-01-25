Φάλαινα-φυσητήρας κολυμπά δίπλα σε σκάφος ψαράδων στον Παγασητικό

Ψαράδες στον Παγασητικό Κόλπο έζησαν μια αξέχαστη εμπειρία χθες στον Βόλο, όταν μια φάλαινα εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα στο σκάφος τους.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε κανάλι του YouTube καταγράφεται η στιγμή που το επιβλητικό θαλάσσιο θηλαστικό αναδύεται από τα νερά, ενώ οι ψαράδες βρίσκονται στη θάλασσα. Η φάλαινα κολυμπά σε κοντινή απόσταση από το σκάφος και σε κάποια στιγμή εκτοξεύει νερό από τον φυσητήρα της.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το πλάνο στο 5:05 του βίντεο, όπου η φάλαινα αναδύεται σχεδόν ολόκληρη από τη θάλασσα, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό μέγεθός της.

«Σπάνια και εκπληκτική καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό! Ενώ βρισκόμασταν στη θάλασσα, είχαμε την τύχη να δούμε ένα θέαμα που δεν συναντάς συχνά στην Ελλάδα. Το υλικό είναι γνήσιο και καταγράφηκε στον Παγασητικό, αποτυπώνοντας από κοντά την παρουσία του θαλάσσιου θηλαστικού. Η θάλασσα εξακολουθεί να μας εκπλήσσει και μας υπενθυμίζει πόσο πλούσια και μοναδική είναι η ελληνική φύση», αναφέρεται στην περιγραφή του βίντεο.