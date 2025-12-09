Viral η στιγμή που φάλαινα Beluga λούζει άνδρα που ανάβει τσιγάρο δίπλα της

Μια αστεία αλλά και απροσδόκητη στιγμή σημειώθηκε στο Dalian Sunasia Ocean World στην Κίνα όταν μια φάλαινα μπελούγκα έλουσε έναν θεατή τη στιγμή που βρισκόταν μπροστά από το ενυδρείο της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο μέσα στο πάρκο με μια υπάλληλο να σπεύδει προς το μέρος του για να του κάνει παρατήρηση. Στη σκηνή που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας, ο νεαρός αν και ξαφνιάζεται δέχεται μια μάλλον απροσδόκητη επίθεση από το θηριώδες θαλάσσιο θηλαστικό.

Συγκεκριμένα, μόλις η γυναίκα τον πλησιάζει και του μιλάει, η φάλαινα σηκώνεται από το νερό και τον λούζει στην κυριολεξία. Όπως είναι λογικό, το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν άργησε να γίνει viral αφού το σιντριβάνι νερού που εκτόξευσε η φάλαινα πέτυχε με ακρίβεια τον νεαρό ο οποίος έμεινε σαστισμένος κοιτάζοντας γύρω του.

«Στο Dalian Ocean World, ένας άντρας αγνόησε τις προειδοποιήσεις του προσωπικού και συνέχισε να καπνίζει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, μια φάλαινα μπελούγκα από πίσω ψέκασε έναν πίδακα νερού σβήνοντας το τσιγάρο του με τον πιο κουλ δυνατό τρόπο» ανέφερε το θεματικό πάρκο στην ανακοίνωσή του.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λάτρεψαν τη στιγμή. Μάλιστα ένας σχολίασε: «Δείτε πόσο περήφανος είναι για τον εαυτό του!» ενώ ένας δεύτερος έγραψε: «Φανταστείτε να σας τιμωρεί μια φάλαινα επειδή δεν μπορείτε να ακολουθήσετε απλές οδηγίες. Ντροπιαστική συμπεριφορά, εξαιρετική διόρθωση. Η φάλαινα είπε όχι».

A man ignored the no-smoking signs and lit a cigarette in the beluga interaction area – until a beluga whale ended the stunt with a perfectly aimed jet of water that extinguished the cigarette on the spot. pic.twitter.com/lvZISy0W2r — non aesthetic things (@PicturesFoIder) December 8, 2025

To plot twist

Παρά την viral δημοτικότητά της, η δραματική σκηνή δεν ήταν αυθόρμητη. Η εφημερίδα Beijing News διευκρίνισε αργότερα ότι ολόκληρη η σκηνή είχε σκηνοθετηθεί στο πλαίσιο των προετοιμασιών για ένα βίντεο ευαισθητοποίησης για την πυρασφάλεια. Ο άνδρας, η υπάλληλος και όλοι οι άλλοι στο πλάνο ήταν υπάλληλοι ενώ για να βγει άρτιο το αποτέλεσμα χρειάστηκα πολλές ώρες πρόβας. Οι αρχές στο Dalian επιβεβαίωσαν επίσης ότι το σενάριο ήταν προμελετημένο, όπως ανέφεραν οι Global Times.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια μπελούγκα εμφανίζεται σε χορογραφημένη επίδειξη πυρασφάλειας. Παρόμοια διαφημιστικά βίντεο από άλλα ενυδρεία στην επαρχία Λιαονίνγκ έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.