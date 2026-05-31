Ελλάδα Φάλαινα Μεσόγειος

Βίντεο με φάλαινα σχεδόν 9 μέτρων να... κόβει βόλτες στ' ανοιχτά του Θεολόγου

Το μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό εμφανίζεται για πρώτη φορά στον βόρειο Ευβοϊκό όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο.

Φωτ. LAMIA REPORT.GR
Φωτ. LAMIA REPORT.GR
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με ένα μοναδικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι όσοι βρίσκονταν στον Θεολόγο Μαλεσίνας στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, το μεσημέρι της Κυριακής 31 Μαΐου, όπου έκανε βόλτες στη θάλασσα, μια φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων.

Η παρουσία του θαλάσσιου κήτους στην Μαλεσίνα δεν πέρασε απαρατήρητη από πολίτες που με σκάφη αναψυχής έψαχναν για κοντινές θαλάσσιες αποδράσεις στον Βόρειο Ευβοϊκό, με την ευκαιρία της αργίας. Η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος της φάλαινας.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, διαπίστωσαν ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους οκτώ μέτρων! Στα πλάνα φαίνεται ο φυσητήρας του θηλαστικού

Στην περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ αν πραγματικά πρόκειται για φυσητήρα είναι η μοναδική εμφάνιση γενικά στον Ευβοϊκό.

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια, αλλά ποτέ στον Ευβοϊκό.

@lamiareport.gr Φάλαινα κάνει την εμφάνιση της ανοιχτά του Θεολόγου 🐳 #whale #lr #lamia #lamiareport #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φάλαινα Μεσόγειος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader