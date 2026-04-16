Αυστραλία: Καρέ καρέ ο απεγκλωβισμός παγιδευμένης φάλαινας - 24ωρη μάχη των διασωστών

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στα ανοικτά της Αυστραλίας, όταν μια νεαρή φάλαινα βρέθηκε παγιδευμένη σε αμμώδη ύφαλο, ανήμπορη να επιστρέψει στα βαθιά νερά. Για περισσότερες από 24 ώρες, διασώστες και ειδικοί έδιναν μάχη με τον χρόνο, μέχρι τη στιγμή που κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με επιτυχία.

Σύμφωνα με το abc.net, η φάλαινα είχε παγιδευτεί σε αμμώδη ύφαλο στη λίμνη Ουάλις, στη μεσοβόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το νεαρό κήτος, βάρους περίπου 12 τόνων, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το απόγευμα της Κυριακής 12 Απριλίου να κολυμπά κάτω από τη γέφυρα «Forster Tuncurry», πριν τελικά παγιδευτεί.

Καθοριστική η τεχνογνωσία της ομάδας

Ομάδες από την Οργάνωση «Sea World» ταξίδεψαν από τη Χρυσή Ακτή για να βοηθήσουν την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής της Νέας Νότιας Ουαλίας (NPWS), τον Οργανισμό Διάσωσης και Έρευνας Κητωδών στην Αυστραλία (ORRCA) και εθελοντές της τοπικής Οργάνωσης «Marine Rescue NSW» στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος της περιοχής Manning Great Lakes της NPWS, Νταγκ Μπέκερς, δήλωσε ότι η τεχνογνωσία της ομάδας του «Sea World» ήταν καθοριστική για την απελευθέρωση της φάλαινας, η οποία, σύμφωνα με τους διασώστες, ήταν σε καλή κατάσταση υγείας.

Όπως είπε, αρχικά προσπάθησαν να την απομακρύνουν από τον ύφαλο.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε αρχικά ήταν να την τρομάξουμε, ώστε να φύγει από τον αμμώδη ύφαλο με τις δικές της δυνάμεις, πλησιάζοντάς την από πίσω και σπρώχνοντάς την προς τα εμπρός, αλλά αυτό δεν λειτούργησε», ανέφερε ο Νταγκ Μπέκερς.

Πώς τράβηξαν τη φάλαινα από τον ύφαλο

Στη συνέχεια, οι διασώστες χρησιμοποίησαν ιμάντες ρυμούλκησης για να τραβήξουν τη φάλαινα από τον ύφαλο, όμως λίγο αργότερα παγιδεύτηκε ξανά σε έναν άλλο.

Ωστόσο, όπως είπε, η δεύτερη προσπάθεια ήταν επιτυχής. «Τα συνεργεία έπρεπε να φέρουν μεγάλους ιμάντες, να τους περάσουν κάτω από τα θωρακικά πτερύγια και να τους συνδέσουν με το σκάφος», εξήγησε, σύμφωνα με το ABC News.

«Το σκάφος του Sea World κατάφερε τελικά να τη ρυμουλκήσει μακριά από τον ύφαλο και αυτή τη φορά πέτυχε».