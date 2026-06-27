Τραγωδία στη Λευκάδα: Η μάτσα ιστιοπλοϊκού σκότωσε Ιταλίδα τουρίστρια

Τραγωδία στη Λευκάδα με μία 52χρονη Ιταλίδα να αφήνει την τελευταία του πνοή ενώ έκανε ιστιοπλοΐα.



Το ιστιοπλοϊκό βρισκόταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, με επιβάτες δύο ζευγάρια Ιταλών. Σύμφωνα με το ilefkada.gr, ενώ έκαναν ιστιοπλοϊα η μάτσα (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του) γύρισε απότομα και χτύπησε 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.



Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες αλλά δυστυχώς ήταν αργά.