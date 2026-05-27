Μυστήριο στη Λευκάδα: Σορός 60χρονου άνδρα ξεβράστηκε στο Πόρτο Κατσίκι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (27/5) στη Λευκάδα, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, ενός από τα πλέον δημοφιλή και πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με τις δημοσίευμα του ilefkada.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, του οποίου τα στοιχεία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η σορός εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως αναφέρεται, στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε αρχικά για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λευκάδας.

Ο άνδρας φέρεται να φορούσε κανονικά τα ρούχα του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή του, γεγονός που περιπλέκει το έργο των Αρχών. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμενικό, το οποίο εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου, χωρίς προς το παρόν να αποκλείεται κανένα σενάριο, ακόμη και αυτό της αυτοχειρίας.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τα ακριβή αίτια θανάτου όσο και για την ταυτότητα του άνδρα.